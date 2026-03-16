"Doszło do sprzeczki", zginął 19-latek. Prokuratura oskarżyła 21-latka

Do zdarzenia doszło w Starachowicach (Świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Do tego tragicznego zdarzenia doszło około północy z 21 na 22 grudnia 2025 roku w Starachowicach. Jak informowaliśmy, policjanci zostali wezwani do jednego z hosteli, gdzie miało dojść do awantury. Okazało się, że w jej trakcie ugodzony nożem został 21-latek. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Niedługo po zdarzeniu policja zatrzymała w tej sprawie sześć osób w wieku od 21 do 48 lat. Zarówno oni, jak i zmarły mężczyzna, to obywatele Kolumbii. Pięcioro z zatrzymanych zwolniono jeszcze tego samego dnia po przesłuchaniu.

Akt oskarżenia

Szósty zatrzymany, 21-letni mężczyzna, usłyszał z kolei zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego śmiercią 19-latka. Teraz, jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, prokurator Daniel Prokopowicz, prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi.

"Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony pozostaje tymczasowo aresztowany" - przekazał prokurator Prokopowicz.

