Kielce Przyjechali na ryby. Samochód wędkarza wpadł do kanału Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Samochód wpadł do kanału w Tursku Małym Źródło wideo: KP PSP w Staszowie Źródło zdj. gł.: KP PSP w Staszowie

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Jak poinformowała asp. Sylwia Schwertner z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, w środę po godzinie 6 służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie, który w miejscowości Tursko Małe stoczył się do kanału w dopływie Wisły.

Wędkarz nie zaciągnął hamulca ręcznego Źródło zdjęcia: KP PSP w Staszowie

Właściciel próbował zatrzymać samochód

- Z naszych ustaleń wynika, że dwóch wędkarzy przyjechało na ryby. Obaj wyszli z samochodu. Kierujący nie zaciągnął hamulca ręcznego, w wyniku czego niezabezpieczony pojazd marki Citroen stoczył się do kanału - przekazała Schwertner.

63-latek, właściciel pojazdu, na widok toczącego się Citroena próbował zatrzymać samochód. Nie udało mu się, doznał w dodatku obrażeń. Na miejsce przyjechała karetka, jednak mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.

Samochód wyciągali strażacy z pomocą ciągnika Źródło zdjęcia: KP PSP w Staszowie

Rzecznik staszowskiej straży pożarnej, kpt. Daniel Gil, przed godziną 8 powiedział tvn24.pl, że akcja służb dobiega już końca. Samochód został wyciągnięty z wody na brzeg przy użyciu ciągnika należącego do jednego z sąsiadów.

63-latek był trzeźwy.