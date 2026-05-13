Jedna straciła panowanie nad hulajnogą, druga wyjechała wprost przed auto

W miniony weekend w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem nastolatek poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Oba wypadki miały miejsce przy ul. 11 Listopada.

Straciła panowanie nad hulajnogą

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16.

"14-letnia dziewczynka, poruszając się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej, w pewnym momencie straciła nad nią panowanie i przewróciła się. W związku z odniesionymi obrażeniami nastolatka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - informuje świętokrzyska policja.

Jak ustalili policjanci, 14-latka jechała bez kasku oraz nie posiada karty rowerowej.

Nastolatka wjechała przed auto

Do drugiego zdarzenia doszło następnego dnia na parkingu sklepowym.

"13-latka jadąca hulajnogą elektryczną przejechała przez wolne miejsca parkingowe pomiędzy zaparkowanymi autami, wprost przed prawidłowo jadący samochód marki Hyundai" - opisuje policja.

13-latka na hulajnodze wjechała w samochód Źródło zdjęcia: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

W tym przypadku 13-latka miała założony kask oraz uprawnienia do kierowania hulajnogą. Nie odniosła obrażeń zagrażających życiu.

Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne nie są zabawkami i należy korzystać z nich ostrożnie.

