Jedna straciła panowanie nad hulajnogą, druga wyjechała wprost przed auto
W miniony weekend w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń z udziałem nastolatek poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Oba wypadki miały miejsce przy ul. 11 Listopada.
Straciła panowanie nad hulajnogą
Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16.
"14-letnia dziewczynka, poruszając się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej, w pewnym momencie straciła nad nią panowanie i przewróciła się. W związku z odniesionymi obrażeniami nastolatka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - informuje świętokrzyska policja.
Jak ustalili policjanci, 14-latka jechała bez kasku oraz nie posiada karty rowerowej.
Nastolatka wjechała przed auto
Do drugiego zdarzenia doszło następnego dnia na parkingu sklepowym.
"13-latka jadąca hulajnogą elektryczną przejechała przez wolne miejsca parkingowe pomiędzy zaparkowanymi autami, wprost przed prawidłowo jadący samochód marki Hyundai" - opisuje policja.
W tym przypadku 13-latka miała założony kask oraz uprawnienia do kierowania hulajnogą. Nie odniosła obrażeń zagrażających życiu.
Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne nie są zabawkami i należy korzystać z nich ostrożnie.