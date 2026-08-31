Kielce Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy i dostał mandat w podwójnej wysokości. Dlaczego? Oprac. Anna Winiarska Robert Zieliński Zespół autorów |

Krzysztof Stanowski Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP

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Trzy tysiące złotych mandatu, 13 punktów karnych i prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące - taką karę nałożyli na Krzysztofa Stanowskiego policjanci. Powód? W terenie zabudowanym, gdzie obowiązywał limit do 50 kilometrów na godzinę, poruszał się z prędkością 110 kilometrów na godzinę. Patrol zatrzymał go w Odrowążu (woj. świętokrzyskie).

Za przekroczenie prędkości o ponad 51 kilometrów na godzinę (do 60) - zgodnie z taryfikatorem - grozi mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Jeśli jednak w ciągu dwóch lat kierowca karany jest ponownie za to samo wykroczenie, stawka rośnie dwukrotnie - do trzech tysięcy złotych. To tak zwana drogowa recydywa.

I tak było, jak ustalił Robert Zieliński, dziennikarz tvn24.pl, w przypadku Stanowskiego. Został on przyłapany na zbyt szybkiej jeździe także 5 października 2024 roku. Wówczas jechał 83 kilometry na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Skończyło się mandatem.

Prawo jazdy na trzy miesiące można stracić między innymi w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę.

"Następne trzy miesiące na rowerze"

"No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę" - napisał w niedzielę Krzysztof Stanowski na X. W poniedziałek zamieścił natomiast swoje zdjęcie z rowerem i opisem "czas do pracy", a kilka godzin później podał je ponownie, z dopiskiem "Już mnie ci samochodziarze wk*****ją".

Czas do pracy! pic.twitter.com/gnf9XptqGn — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) August 31, 2026 Rozwiń

Innych piratów drogowych nazywał "przygłupimi małpami"

Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, zwrócił uwagę na fragment jednego z filmów autorstwa Stanowskiego. Szef Kanału Zero komentował w nim między innymi sprawę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 Sebastiana M.

- Pamiętajcie, że chore zap****alanie jest oznaką deficytów intelektualnych, mówiąc prościej - debilizmu - mówił Stanowski. - Ten problem nie zniknie, dopóki komuś będzie imponowało, że druga osoba potrafi nogą mocno zrobić tak, wcisnąć pedał - dodał.

Zamiast skruchy, wstawka o „prywatnym kierowcy”. Wina znaku i policjantów, że stali tam, gdzie jechał 110 km/h, a powinien max. 50 km/h. Można było skończyć na zapłaceniu mandatu, przepraszam i refleksji. Ale można też w takim stylu. Poucza to się innych. https://t.co/lsYKfiIdSh pic.twitter.com/1WHQNndnwC — Patryk Michalski (@patrykmichalski) August 30, 2026 Rozwiń

- Nawet małpa, i to przygłupia małpa, potrafi wcisnąć pedał, więc naprawdę nie ma się czym chwalić. Każdy dureń potrafi wcisnąć pedał, w efekcie czego samochód pojedzie szybko, ale to nic chwalebnego - ciągnął.

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24