Kielce

Wojna o teatr. Politycy PiS w sądzie walczą, by dyrektorem nie został zwycięzca konkursu

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Kielce (Świętokrzyskie)
Źródło: Google Earth
Władze województwa świętokrzyskiego będą walczyć przed Najwyższym Sądem Administracyjnym o konkurs na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach. Zarząd regionu wyłonił zwycięzcę, po czym nie dał mu umowy, zamiast tego ogłaszając nową procedurę. Uchylił ją wojewoda, który potem wygrał w tej sprawie z politykami PiS w sądzie pierwszej instancji.

Zarząd województwa świętokrzyskiego wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotyczy ona uchylenia przez wicewojewodę świętokrzyskiego Michała Skotnickiego uchwały samorządu województwa o ponownym ogłoszeniu konkursu na dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego.

Konkurs na dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego został ogłoszony w lutym. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele resortu, samorządu, związków zawodowych i środowiska twórczego. 17 kwietnia stosunkiem głosów 5:4 wskazano Jacka Jabrzyka. Zarząd nie przedstawił mu jednak propozycji umowy i 30 kwietnia ogłosił nowy konkurs, na który nie wpłynęła żadna oferta.

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Drugi konkurs mimo zwycięzcy

Zarząd województwa, na którego czele stoją politycy Prawa i Sprawiedliwości, uzasadniał decyzję o nowym konkursie zgłoszonymi protestami dwóch kandydatów oraz - jak podkreślano - potrzebą większej transparentności procedury.

- Uchwała (o ponownym konkursie - red.) została uchylona - informował w czerwcu wicewojewoda Michał Skotnicki, wskazując, że nie wystąpiły żadne z ustawowych przesłanek umożliwiających ogłoszenie nowej procedury, takich jak brak rozstrzygnięcia czy odmowa podpisania umowy przez wybranego kandydata. Podkreślał, że konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami.

To właśnie ta decyzja wicewojewody stała się przedmiotem skargi do sądu administracyjnego złożonej przez zarząd województwa świętokrzyskiego.

Władze województwa już raz przegrały w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, rozpatrując uchwałę zarządu województwa świętokrzyskiego dotyczącą ponownego ogłoszenia konkursu, ocenił podczas sierpniowej rozprawy, że w sytuacji, gdy został przeprowadzony konkurs, w którym wyłoniono kandydata na dyrektora, nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej procedury.

Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie
Wygrał konkurs, dyrektorem nie został. Władze województwa przegrały w sądzie

Przemysław Chruściel, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, poinformował, że uzasadnienie wyroku WSA wpłynęło do urzędu 26 września. Dodał, że zarząd województwa nie zgadza się z nim.

- Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku, zdecydowano o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uważamy, że decyzja wojewody świętokrzyskiego narusza samodzielność samorządu i dlatego będziemy dochodzić naszych racji przed NSA - zaznaczył Chruściel.

Sprawę bada prokuratura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego też skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zarzucając zarządowi województwa świętokrzyskiego bezczynność w sprawie powołania Jabrzyka na dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego.

Śledztwo w sprawie konkursu prowadzi także kielecka prokuratura. Jednym z badanych wątków jest to, czy zarząd województwa nie dopuścił się zaniechań, m.in. nie przekazując wybranemu kandydatowi informacji o warunkach organizacyjno-finansowych. W odrębnym postępowaniu sprawdzana jest również kwestia ewentualnego ujawnienia poufnych danych w trakcie konkursu.

Od 1 lipca placówką kieruje pełnomocniczka Luiza Buras-Sokół, wskazana przez dyrektora Michała Kotańskiego, którego kadencja wygasła z końcem czerwca. Sprawa wzbudziła liczne kontrowersje. Pracownicy teatru jednogłośnie poparli Jacka Jabrzyka, a ich stanowisko wsparły m.in. Unia Polskich Teatrów, Gildia Reżyserów Teatralnych i Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Teatr i operaSamorządKielcePrawo i SprawiedliwośćSprawy sądowe w PolsceMinisterstwo Kultury
