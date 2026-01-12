Sześć osób w szpitalu po pościgu. 22-latek z zarzutami

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, mężczyźnie przedstawiono zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed policją, spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i mimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów. Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Sześć osób w szpitalu po pościgu za piratem drogowym
Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 21. Policjanci z wydziału ruchu drogowego zwrócili na ul. Piekoszowskiej uwagę na audi, którego stan techniczny wzbudził ich zastrzeżenia. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta.
Pościg zakończył się na ul. Podklasztornej, gdzie 22-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał w zarośla i dachował. W samochodzie, oprócz kierowcy, znajdowało się trzech pasażerów.
W wyniku zdarzenia do szpitala trafiło sześć osób, w tym dwóch policjantów. Badanie wykazało, że kierujący miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. 22-letni obywatel Ukrainy posiadał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Poszkodowani funkcjonariusze zostali już wypisani ze szpitala. Hospitalizowane pozostają dwie osoby podróżujące audi, w tym sprawca wypadku.
