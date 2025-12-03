Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień

Wojewódzki Szpital Zespolony wstrzymał planowe przyjęcia Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach poinformował w środę, że planowe przyjęcia są wstrzymane od 1 grudnia do końca 2025 r. Dyrekcja placówki podkreśliła w komunikacie, że decyzja jest konsekwencją "utrzymujących się od wielu miesięcy opóźnień w regulowaniu zobowiązań oraz braku płatności za nadwykonania ze strony NFZ".

"Niewolnik systemu"

Rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża przekazała uwagę, że placówka znalazła się w bardzo trudnym położeniu i stała się "niewolnikiem systemu". Zwróciła uwagę, że szpital nie zna jeszcze planu finansowego NFZ na przyszły rok, co uniemożliwia przygotowanie budżetu.

Zapewniła, że mimo trudnej sytuacji finansowej wszystkie oddziały i poradnie szpitala funkcjonują bez ograniczeń. Lekarz każdorazowo ocenia, czy u danego pacjenta istnieją wskazania do pilnej interwencji. Wstrzymanie przyjęć planowych nie dotyczy kobiet w ciąży. Porody – w tym planowe cięcia cesarskie – odbywają się zgodnie z grafikiem.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Źródło: TVN24

Rozwiń

Dodała, że niepokojące są także zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia cięcia w dostępie do leczenia zaćmy, diagnostyki obrazowej czy zakończenie pilotażu programu "Dobry posiłek". Rezygnacja tylko z ostatniego programu oznacza dla szpitala ok. 5 mln zł mniej finansowania, co – jak stwierdziła – może bezpośrednio odbić się na pacjentach i możliwościach finansowych w funkcjonowaniu szpitala.

Rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Agnieszka Białas-Sitarska wyjaśniła, że nadwykonania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego od początku roku wynoszą 23 mln zł, a cały kontrakt placówki w 2025 r. opiewa na 755 mln zł i został zwiększony o 75,5 mln zł. Dodała, że co miesiąc placówka otrzymuje z NFZ ponad 60 mln zł.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Źródło: TVN24

Według Białas-Sitarskiej poprawę sytuacji może przynieść nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym, która kieruje dodatkowe 3,56 mld zł na świadczenia dla dzieci i czeka obecnie na podpis prezydenta.

Wojewoda żąda wyjaśnień

Do sprawy odniósł się w środę Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. "Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk z zaniepokojeniem przyjął informacje o wstrzymaniu planowanych zabiegów do końca 2025 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W związku z tym w trybie pilnym poprosił kierownictwo placówki o wyjaśnienia, czym podyktowana była ta decyzja i jakie rozwiązania – korzystne dla pacjentów – szpital proponuje" – napisano w oświadczeniu.

Rozwiń

Bryk zwrócił się również o dane dotyczące liczby pacjentów, których mogą objąć ograniczenia, oraz o wykaz świadczeń planowych wykonanych w poszczególnych miesiącach 2025 r. Poprosił też o informacje o liczbie takich zabiegów wykonywanych w poprzednich latach.

W oświadczeniu podkreślono, że do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęły żadne sygnały o zakłóceniu pracy oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a żaden inny szpital w województwie nie zgłaszał zamiaru wstrzymania świadczeń.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Źródło: Piotr Polak/PAP

OGLĄDAJ: TVN24 HD