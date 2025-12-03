Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony wstrzymał planowe przyjęcia
Źródło: TVN24
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (Świętokrzyskie) wstrzymał do końca roku planowe przyjęcia, tłumacząc decyzję brakiem rozliczenia nadwykonań przez NFZ na kwotę 23 milionów złotych. Placówka zapewnia, że pacjenci w stanie nagłym, dzieci, młodzież oraz chorzy onkologicznie będą przyjmowani bez zmian. Wojewoda świętokrzyski zażądał pilnych wyjaśnień.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach poinformował w środę, że planowe przyjęcia są wstrzymane od 1 grudnia do końca 2025 r. Dyrekcja placówki podkreśliła w komunikacie, że decyzja jest konsekwencją "utrzymujących się od wielu miesięcy opóźnień w regulowaniu zobowiązań oraz braku płatności za nadwykonania ze strony NFZ".

"Niewolnik systemu"

Rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża przekazała uwagę, że placówka znalazła się w bardzo trudnym położeniu i stała się "niewolnikiem systemu". Zwróciła uwagę, że szpital nie zna jeszcze planu finansowego NFZ na przyszły rok, co uniemożliwia przygotowanie budżetu.

Zapewniła, że mimo trudnej sytuacji finansowej wszystkie oddziały i poradnie szpitala funkcjonują bez ograniczeń. Lekarz każdorazowo ocenia, czy u danego pacjenta istnieją wskazania do pilnej interwencji. Wstrzymanie przyjęć planowych nie dotyczy kobiet w ciąży. Porody – w tym planowe cięcia cesarskie – odbywają się zgodnie z grafikiem.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Źródło: TVN24

Dodała, że niepokojące są także zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia cięcia w dostępie do leczenia zaćmy, diagnostyki obrazowej czy zakończenie pilotażu programu "Dobry posiłek". Rezygnacja tylko z ostatniego programu oznacza dla szpitala ok. 5 mln zł mniej finansowania, co – jak stwierdziła – może bezpośrednio odbić się na pacjentach i możliwościach finansowych w funkcjonowaniu szpitala.

Rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Agnieszka Białas-Sitarska wyjaśniła, że nadwykonania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego od początku roku wynoszą 23 mln zł, a cały kontrakt placówki w 2025 r. opiewa na 755 mln zł i został zwiększony o 75,5 mln zł. Dodała, że co miesiąc placówka otrzymuje z NFZ ponad 60 mln zł.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Źródło: TVN24

Według Białas-Sitarskiej poprawę sytuacji może przynieść nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym, która kieruje dodatkowe 3,56 mld zł na świadczenia dla dzieci i czeka obecnie na podpis prezydenta.

Wojewoda żąda wyjaśnień

Do sprawy odniósł się w środę Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. "Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk z zaniepokojeniem przyjął informacje o wstrzymaniu planowanych zabiegów do końca 2025 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W związku z tym w trybie pilnym poprosił kierownictwo placówki o wyjaśnienia, czym podyktowana była ta decyzja i jakie rozwiązania – korzystne dla pacjentów – szpital proponuje" – napisano w oświadczeniu.

Bryk zwrócił się również o dane dotyczące liczby pacjentów, których mogą objąć ograniczenia, oraz o wykaz świadczeń planowych wykonanych w poszczególnych miesiącach 2025 r. Poprosił też o informacje o liczbie takich zabiegów wykonywanych w poprzednich latach.

W oświadczeniu podkreślono, że do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęły żadne sygnały o zakłóceniu pracy oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a żaden inny szpital w województwie nie zgłaszał zamiaru wstrzymania świadczeń.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Źródło: Piotr Polak/PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
KielceSzpital
Czytaj także:
imageTitle
Zjechał na nartach z 8800 metrów. "To było tak przerażające"
EUROSPORT
Federica Mogherini
Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"
Świat
Chińskie manewry wokół Tajwanu 1 kwietnia 2025 (chiński lotniskowiec Shandong)
Szef BBN Tajwanu: Chiny symulują ataki na zagraniczne okręty
Świat
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
BIZNES
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
METEO
pies lancuch shutterstock_2614470645
Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
WARSZAWA
Sąd Najwyższy Warszawa
Wyroki Sądu Najwyższego niebyłe? Jest kolejna uchwała
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
BIZNES
Tragiczny wypadek na budowie, zginął 17-latek (lipiec 2023)
Na budowie zginął 17-latek. Brygadzista i szef firmy skazani
Lublin
shutterstock_1085833421_1
"To sytuacja nieprawdopodobnie groźna, rodem z Dzikiego Zachodu"
kobieta sweter dlonie shutterstock_1599987619
Wiedzą, jak skusić "smacznym i pachnącym". Strategia, która napędza gigantyczne zyski
Zdrowie
Nietrzeźwa 35-latka z dzieckiem w aucie uciekała przed policją
Nagle zawróciła i zaczęła uciekać. Była pijana, wiozła dziecko
Katowice
imageTitle
UEFA wybrała. To oni zorganizują mistrzostwa Europy kobiet
EUROSPORT
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
BIZNES
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
Nie żyją tysiące osób. To może być nowa norma
METEO
brzuch bol choroba zespol jelita nadwrazliwego shutterstock_2376746595
Choroby zapalne jelit dotykają młodych ludzi. Szkodzą te składniki
Zdrowie
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie ważna zmiana, PIP straszy pozwami, wytycznych nie ma
"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
Kobieta w Teheranie
ONZ apeluje w sprawie egzekucji 25-latki
Świat
imageTitle
Kuriozalne sceny w Pucharze Polski. Ratowali się taśmą
EUROSPORT
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
WARSZAWA
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Obserwował ją wcześniej. Zaatakował, gdy weszła do mieszkania
Katowice
shutterstock_2291880633_1
Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej
Zdrowie
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Ich dwumiesięczna córeczka nie żyje. Rodzice skazani na więzienie
Białystok
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
WARSZAWA
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Od dwóch tygodni walczą ze skażeniem wody. Urzędnicy zawiadomili policję
Trójmiasto
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w Wiśle w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Były kierownik po 15 latach procesów skazany za korupcję
Kraków
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica