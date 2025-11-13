Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Ministerstwo chce przejąć teatr. Przez spór o dyrektora

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Kielce
Źródło: Google Maps
Ministerstwo kultury chce przejąć prowadzanie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - poinformowała szefowa resortu Marta Cienkowska. To kolejna odsłona sporu o wybór dyrektora tej instytucji. Zarząd województwa z Prawa i Sprawiedliwości zignorował wynik konkursu i nie powołał dyrektora, za to ogłosił nową procedurę. Tę decyzję bada prokuratura.

Podczas środowej konferencji prasowej ministra kultury Marta Cienkowska wystąpiła z propozycją przejęcia przez jej resort Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jak wyjaśniła, decyzja wynika z przedłużającego się braku porozumienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania dyrektora teatru oraz z obaw o przyszłość instytucji.

Wojna o teatr. Politycy PiS w sądzie walczą, by dyrektorem nie został zwycięzca konkursu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojna o teatr. Politycy PiS w sądzie walczą, by dyrektorem nie został zwycięzca konkursu

Cienkowska podkreśliła, że kultura nie powinna być przedmiotem politycznych sporów. - Nie powinniśmy traktować kultury w sposób polityczny. Nie powinna być kwestią rozgrywek partyjnych - zaznaczyła.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Źródło: PAP/Piotr Nowak

Kielecki teatr ma być "narodową sceną"

Ministra stwierdziła, że działania samorządu województwa, w jej ocenie, prowadzą do obniżenia rangi placówki. Dlatego resort zaproponował, by teatr przeszedł pod zarząd ministerstwa i został przekształcony w państwową instytucję kultury.

- Zwracam się z propozycją do pani marszałek (Renata Janik - red.) o przejęcie teatru przez ministerstwo kultury i stworzenie w Kielcach państwowej instytucji kultury - ogłosiła.

Jak dodała, decyzja ma służyć przede wszystkim pracownikom teatru i zapewnić instytucji stabilne funkcjonowanie. - Uważam, że obecna sytuacja działa na niekorzyść nie tylko instytucji, ale także ludzi, którzy w niej pracują i czekają na konkretne decyzje - podkreśliła.

Ministra kultury wyraziła nadzieję, że zarząd województwa przychyli się do tej propozycji, co pozwoli stworzyć w Kielcach "narodową scenę".

Zespół teatru o "wdzięczności"

Rzecznik urzędu marszałkowskiego Przemysław Chruściel przekazał, że na razie sprawa ma charakter medialny. Dodał, że urząd zapozna się z propozycją i odniesie się do niej w stosownym czasie.

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Pełnomocniczka Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Luiza Buras-Sokół przyznała, że cały zespół teatru "z wdzięcznością" przyjął propozycję ministry kultury Marty Cienkowskiej dotyczącą możliwości przejęcia instytucji przez resort. Podkreśliła, że taki gest to nie tylko sygnał zaufania wobec dotychczasowych działań, ale również szansa na przywrócenie stabilności jednej z najstarszych scen dramatycznych w kraju.

- Odbieramy go jako wyraz uznania dla naszej wieloletniej pracy - nie każda scena otrzymuje propozycję uzyskania statusu sceny narodowej - zaznaczyła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwie wiadomości dla nauczycieli. Dobra i zła

Dwie wiadomości dla nauczycieli. Dobra i zła

Justyna Suchecka
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym

Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym

Maria Pankowska

Podkreśliła, że decyzja o ewentualnym przejęciu teatru należy do obu organizatorów - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. - Byłoby dla nas ważne, gdybyśmy mogli oficjalnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie - dodała.

Konkurs bez rozstrzygnięcia

Konkurs na dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego został ogłoszony w lutym. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele resortu, samorządu, związków zawodowych i środowiska twórczego. 17 kwietnia stosunkiem głosów 5:4 jako zwycięzcę wskazano Jacka Jabrzyka. Zarząd nie przedstawił mu jednak propozycji umowy i 30 kwietnia ogłosił nowy konkurs, na który nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd województwa uzasadniał decyzję o nowym konkursie zgłoszonymi protestami dwóch kandydatów oraz - jak podkreślano - potrzebą większej transparentności procedury.

Jednak uchwała o ponownym konkursie została uchylona w czerwcu przez wicewojewodę Michała Skotnickiego. Wskazał on, że nie wystąpiły żadne z ustawowych przesłanek umożliwiających ogłoszenie nowej procedury. Podkreślał, że pierwszy konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami, a zarząd województwa powinien zawrzeć umowę z Jabrzykiem.

Decyzja wicewojewody stała się z kolei przedmiotem skargi do sądu administracyjnego złożonej przez zarząd województwa świętokrzyskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w sierpniu orzekł, że w sytuacji, gdy został przeprowadzony konkurs, w którym wyłoniono kandydata na dyrektora, nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej procedury.

Zarząd województwa zaskarżył tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Śledztwo prokuratury

Jednocześnie śledztwo w sprawie konkursu na dyrektora kieleckiego teatru prowadzi prokuratura. Jednym z badanych wątków jest to, czy zarząd województwa nie dopuścił się zaniechań, m.in. nie przekazując wybranemu kandydatowi informacji o warunkach organizacyjno-finansowych. W odrębnym postępowaniu sprawdzana jest również kwestia ewentualnego ujawnienia poufnych danych w trakcie konkursu.

Od 1 lipca placówką kieruje pełnomocniczka Luiza Buras-Sokół, wskazana przez dyrektora Michała Kotańskiego, którego kadencja wygasła z końcem czerwca. Sprawa wzbudziła liczne kontrowersje. Pracownicy teatru jednogłośnie poparli Jacka Jabrzyka, a ich stanowisko wsparły m.in. Unia Polskich Teatrów, Gildia Reżyserów Teatralnych i Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

OGLĄDAJ: Konferencja Waldemara Żurka
13 0920 zurek-0004

Konferencja Waldemara Żurka
NA ŻYWO

13 0920 zurek-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Teatr i operaŚwiętokrzyskieKielceMinisterstwo KulturyMarta Cienkowska
Czytaj także:
shutterstock_1485769484
"Środki się skończyły". Problem z programem in vitro
Polska
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
BIZNES
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
WARSZAWA
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
PILNENajnowsze dane z gospodarki
BIZNES
Zniszczony blok
Została ranna w wybuchu w bloku. Zmarła w szpitalu
Olsztyn
Waldemar Żurek, Karol Nawrocki
Spór o sędziów. "Prezydent nie jest monarchą"
Polska
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
BIZNES
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Nauczycielka przekazała uwagi do zadania, "została uderzona kilkukrotnie w głowę"
Kujawsko-Pomorskie
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
WARSZAWA
36-latek skonstruował ładunek wybuchowy
Tuż obok domu zostawił kartonowe pudełko. Chwilę później doszło do eksplozji
Wrocław
imageTitle
"Najlepszy na świecie" znowu się zabawił
EUROSPORT
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w alei Krakowskiej
WARSZAWA
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Drogowcy zamkną fragment Modlińskiej
WARSZAWA
korea
Furgonetka wjechała w tłum na targu, ofiary śmiertelne
Świat
Oszustwo na "żołnierza"
Chciał zainwestować w amerykańskie spółki, stracił niemal 900 tysięcy złotych
Lublin
imageTitle
Wraca Hurkacz. Zagra u boku Świątek
EUROSPORT
Prognozowane opady nad Półwyspem Iberyjskim
Zerwane dachy, zniszczenia i podtopienia. Claudia sieje postrach
METEO
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
BIZNES
Andrej Babisz
Babisz chce być premierem, prezydent stawia warunki
Świat
19-latek miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu
Pijany za kierownicą. Najpierw dachował, potem auto stanęło w płomieniach
Lublin
tusk-nawrocki
Bosak: to jest coś, co umyka premierowi Tuskowi
Polska
Nawrocki
Tych sędziów miał zablokować Nawrocki
Polska
imageTitle
Wielka szansa przed 14-letnim Polakiem. Zagra o tytuł mistrza świata
EUROSPORT
imageTitle
Niegdyś najszybsza kobieta świata. Dziś ledwo schodzi po schodach
EUROSPORT
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
BIZNES
Wywrócił się na hulajnodze elektrycznej. Miał prawie trzy promile
Miał prawie trzy promile, "zatrzymał" go krawężnik. Nagranie
Olsztyn
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
WARSZAWA
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
WARSZAWA
Tom Rose
"Polska to rodzina". Nowy ambasador wita Polaków
Polska
imageTitle
Wyważone drzwi, przeszukane biura. Włamanie do siedziby zespołu F1
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica