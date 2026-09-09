Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Kielce

Miał amunicję. Chciał wejść na teren targów obronnych

|
Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach
Setki wystawców i nowoczesny sprzęt. W Kielcach wystartowały targi obronne (wideo archiwalne z 2023 roku)
Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci zatrzymali 43-letniego Ukraińca, który z nielegalną amunicją próbował wejść na teren Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11.30 przed wejściem na teren Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach.

- Policjanci zostali poinformowani przez ochronę obiektu, że przed wejściem został zatrzymany mężczyzna, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy potwierdzili ten fakt - przekazał komisarz Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach
Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach
Źródło zdjęcia: PAP

Zatrzymanym okazał się 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania amunicji.

- Prowadzone są czynności z zatrzymanym - potwierdził Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
KielcePolicja
Czytaj także:
imageTitle
Jeden z najlepszych bramkarzy świata zawiesił karierę w reprezentacji
EUROSPORT
Król Norwegii Haakon VIII podążający za trumną z ciałem ojca do twierdzy Akershus
Szczególne względy bezpieczeństwa. Norwegia pożegnała króla
Świat
Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach
Incydent podczas targów obronnych w Kielcach. Ktoś rozlał nieznaną substancję
Kielce
Do pożaru doszło na parterze budynku
Wynieśli kobietę z płonącego mieszkania, trafiła do szpitala
Katowice
Katastrofa kolejowa w Mazowieckiem
Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak tłumaczył się kierowca
WARSZAWA
Ciała starszego małżeństwa znalezione na Sępolnie (zdj
Tragiczny wypadek w skupie złomu. Nie żyje 21-latek
Poznań
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. "Nie ma pola do dyskusji"
BIZNES
Wiktoria miała 13 lat. Jej rodzice nie wierzą w to, że mogłaby odebrać sobie życie
13-letnia Wiktoria nie żyje, jej 15-letni kolega stanął przed sądem
Poznań
imageTitle
Mistrzostwo obowiązkiem Polaków. "Jesteśmy zdecydowanym faworytem"
EUROSPORT
Osuwisko zeszło na auta zaparkowane przy wejściu na szlak na górę Fudżi
Osuwisko zeszło na auta blisko słynnego japońskiego szczytu
METEO
Straż Graniczna zaleca sprawdzić dokumenty przed podróżą
Na lotnisku pokazali dokumenty i usłyszeli, że nigdzie nie polecą
Katowice
ZDM: Warszawiacy chwalą nową Chmielną
Bezkrytycznie i bez weryfikacji. Polska w ogonie Europy
BIZNES
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokuratura o przebiegu katastrofy: kierowca ciężarówki wjechał w pociąg
WARSZAWA
Donald Tusk
"Mimo zapór, mimo czerwonego światła". Zapowiedź premiera po wypadku
Polska
Alex Murdaugh
Znany prawnik oskarżony o zabójstwo żony i syna znów stanie przed sądem
Świat
Tajemnicza śmierć nastolatka w Bolszewie
Tajemnicza śmierć nastolatka, wyłowiono go z rzeki
Trójmiasto
telefon smartfon shutterstock_1161956143
19 milionów potencjalnych ofiar. Ekspert o podejrzanych SMS-ach
BIZNES
Mikrocefalia wykryta u tysięcy noworodków w Brazylii nie została wywołana przez szczepionkę ufundowaną przez Fundację Gatesów
FAŁSZNoworodki chorują przez "szczepionkę od Gatesów?" Tu nic się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Najlepszy piłkarz mundialu wywołał burzę. Nie zwlekał z przeprosinami
EUROSPORT
14-latek został zatrzymany w Gliwicach
Ruszyli w pościg za 14-latkiem na hulajnodze. "Opowiem rodzicom"
Katowice
Szpital w Lublinie
Miał zawał, nie otworzyli mu drzwi. Kara dla szpitala, zwolnieni pracownicy
Lublin
Ikea
IKEA w kampanii skrajnej prawicy. Jest decyzja TSUE
BIZNES
shutterstock_1497763292
Ponad trzy razy wyższe ryzyko raka. Największe badanie dotyczy kawy i herbaty
Zdrowie
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiemy o wypadku
WARSZAWA
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
10-latek nie żyje, trzej jego koledzy byli ranni. Kierowca w sądzie: mogę tylko przeprosić
Trójmiasto
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Nie żyje pasażerka
WARSZAWA
Lindsay Clancy jest częściowo sparaliżowana po próbie samobójczej
Dlaczego nie zapadł wyrok? Ławnicy przerwali milczenie po procesie Lindsay Clancy
Świat
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia
WARSZAWA
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
Polska
uczniowie szkola geografia mapa shutterstock_2608187521
"Pomijany" kontynent. Czy czeka nas wielka wymiana map?
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica