Miał amunicję. Chciał wejść na teren targów obronnych
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11.30 przed wejściem na teren Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach.
- Policjanci zostali poinformowani przez ochronę obiektu, że przed wejściem został zatrzymany mężczyzna, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy potwierdzili ten fakt - przekazał komisarz Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Zatrzymanym okazał się 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania amunicji.
- Prowadzone są czynności z zatrzymanym - potwierdził Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Źródło: tvn24.pl