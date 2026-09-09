Kielce Miał amunicję. Chciał wejść na teren targów obronnych Michał Malinowski |

Setki wystawców i nowoczesny sprzęt. W Kielcach wystartowały targi obronne (wideo archiwalne z 2023 roku) Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: PAP

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Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11.30 przed wejściem na teren Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach.

- Policjanci zostali poinformowani przez ochronę obiektu, że przed wejściem został zatrzymany mężczyzna, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy potwierdzili ten fakt - przekazał komisarz Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Do zdarzenia doszło podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach Źródło zdjęcia: PAP

Zatrzymanym okazał się 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania amunicji.

- Prowadzone są czynności z zatrzymanym - potwierdził Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.