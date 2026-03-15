Wbiegli na czerwonym świetle pod koła samochodu. Byli pijani

Zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 19 na ulicy Katowickiej w rejonie galerii handlowej. Jak ustalili policjanci, 16- i 18-latek weszli na jezdnię mimo czerwonego światła dla pieszych. W tym samym momencie przejeżdżał 70-letni kierowca BMW. Doszło do potrącenia obu nastolatków.
Badanie trzeźwości wykazało, że 16-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, a jego starszy kolega niespełna 2 promile. Obaj z obrażeniami trafili do szpitala. Ich dalszym losem zajmie się sąd.
Apel policji
Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego. Alkohol negatywnie wpływa na percepcję, koncentrację i czas reakcji, co może prowadzić do tragicznych w skutkach decyzji.
- Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność kierowców, rowerzystów i pieszych - podkreślają mundurowi. Przestrzeganie sygnalizacji świetlnej i podstawowych zasad może uchronić przed poważnymi wypadkami.
Opracowała Martyna Sokołowska /tok
