Wbiegli na czerwonym świetle pod koła samochodu. Byli pijani

Dwaj pijani piesi wtargnęli na pasy przy czerwonym świetle. Policja o wypadku Źródło: TVN24

Zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 19 na ulicy Katowickiej w rejonie galerii handlowej. Jak ustalili policjanci, 16- i 18-latek weszli na jezdnię mimo czerwonego światła dla pieszych. W tym samym momencie przejeżdżał 70-letni kierowca BMW. Doszło do potrącenia obu nastolatków.

Badanie trzeźwości wykazało, że 16-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie, a jego starszy kolega niespełna 2 promile. Obaj z obrażeniami trafili do szpitala. Ich dalszym losem zajmie się sąd.

Apel policji

Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego. Alkohol negatywnie wpływa na percepcję, koncentrację i czas reakcji, co może prowadzić do tragicznych w skutkach decyzji.

- Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność kierowców, rowerzystów i pieszych - podkreślają mundurowi. Przestrzeganie sygnalizacji świetlnej i podstawowych zasad może uchronić przed poważnymi wypadkami.

Opracowała Martyna Sokołowska /tok