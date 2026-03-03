84-latka była na pasach, wjechał w nią samochód. Nagranie

Świętochłowice. Potrącenie na przejściu dla pieszych

We wtorek, około godziny 11, policjanci ze Świętochłowic otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej na pasach przy ulicy Bytomskiej.

"Kierujący samochodem marki Dacia, wykonując manewr skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

84-latka z urazem nogi została przetransportowana do szpitala.

Potrącenie na przejściu dla pieszych Źródło: KMP w Świętochłowicach

62-latek był trzeźwy.

Oboje są mieszkańcami Świętochłowic.

Opracował Michał Malinowski

