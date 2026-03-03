84-latka była na pasach, wjechał w nią samochód. Nagranie

We wtorek, około godziny 11, policjanci ze Świętochłowic otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej na pasach przy ulicy Bytomskiej.
"Kierujący samochodem marki Dacia, wykonując manewr skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.
84-latka z urazem nogi została przetransportowana do szpitala.
62-latek był trzeźwy.
Oboje są mieszkańcami Świętochłowic.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Świętochłowicach