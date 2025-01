11-letnia Wiktoria poznała go w sieci. 41-latek odpowiada za uprowadzenie dziewczynki

czytaj dalej

Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego potrącenia w miejscowości Błachów na Opolszczyźnie trafił do tymczasowego aresztu. Miał on potrącić 52-latka samochodem ciężarowym i odjechać. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.