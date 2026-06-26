SOSNOWIEC Ośmiolatka pogryziona. Policja: ojciec z córkami karmił psy Milena Zawiślińska |

Do zdarzenia doszło w Sosnowcu (województwo śląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał rzecznik KMP w Sosnowcu, do zdarzenia doszło o godzinie 19.47 w dzielnicy Dańdówka w Sosnowcu. Mundurowi ustalili, że ojciec wraz z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat przyszedł na teren firmy, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam psy. W pewnym momencie jeden z psów zaatakował 8-latkę i pogryzł ją - przekazali funkcjonariusze.

"Mężczyzna i jego dzieci od dawna znali te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. W trakcie tej wizyty psy jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc obrażenia" - poinformowała policja.

W komunikacie przekazano, że psy pomogli odgnić przypadkowi świadkowie ataku. Następnie - decyzją lekarza weterynarii - przetransportowano je na obserwację w schronisku. Według nieoficjalnych informacji psy to owczarki niemieckie.

Pogryziona 8-latka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Jej ojcu udzielono doraźnej pomocy. 10-latce nic się nie stało.

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