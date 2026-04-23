Słup dymu nad miastem. Na miejscu 10 jednostek straży pożarnej
W Jaworznie trwa akcja gaśnicza. Jak udało nam się dowiedzieć od oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jednostki PSP i OSP interweniują w dzielnicy Pszczelnik. Początkowe informacje mówiły o palącym się domu oraz o budynku gospodarczym, jednak po przyjeździe na miejsce okazało się, że jest to pojedynczy sporej wielkości dom jednorodzinny.
- Pożarem objęty jest cały budynek. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Działania dalej trwają - przekazał tvn24.pl mł. kpt. mgr inż. Michał Dyl.
Na miejsce dojechały kolejne jednostki - obecnie jest to w sumie dziesięć zastępów. Ostatnie informacje mówią o tym, że z powodu warunków strażacy nie mogli jeszcze wejść do środka domu.
