Katowice Siedmioro dzieci trafiło do szpitali, ewakuowanych 120 harcerzy Oprac. Mateusz Czajka |

Jurajski GOPR interweniował na dwóch obozach Źródło wideo: Grupa Jurajska GOPR Źródło zdj. gł.: Grupa Jurajska GOPR

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Siedmioro dzieci trafiło do szpitali, 20 kolejnych wymagało doraźnej pomocy medycznej, 120 ewakuowano w bezpieczne miejsce - to bilans tylko dwóch sobotnich akcji" - informuje na Facebooku Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy GOPR interweniowali dwukrotnie w powiecie zawierciańskim. Jak sami wskazują, warunki tego dnia były bardzo zmienne: "skwar, nadciągające burze, ulewny deszcz, a w końcu grad". W opublikowanym wpisie podkreślili, że obie interwencje na obozach harcerskich, w których brali udział, miały charakter zdarzenia masowego.

Do Kostkowic wysłano kilka karetek Źródło zdjęcia: Grupa Jurajska GOPR

"Na terenie obozu harcerskiego w Kostkowicach pomocy udzielono 11 osobom. 5 z nich, z objawami udaru cieplnego, odwodnienia oraz paniki, wymagało hospitalizacji. Obozowicze zostali przekazani zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z harcerek, karetką GOPR, została przewieziona do szpitala w Zawierciu" - przekazał jurajski GOPR.

Na zdjęciu opublikowanym przez ratowników widać kilka karetek, które przyjechały na teren leśnego obozowiska.

Źródło: Google Maps

Nocna ewakuacja

Kilka godzin później GOPR interweniował w Podlesicach na innym obozie. Wraz z nimi w akcji brała udział straż pożarna i policja. Jak przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, kpt. Grzegorz Nowak zgłoszenie dotarło do służb ok. godz. 20.20. Obóz ucierpiał podczas nawałnicy.

Ewakuowano obóz na terenie powiatu zawierciańskiego Źródło zdjęcia: Grupa Jurajska GOPR

"Obozowicze zostali przetransportowani do szkoły w pobliskich Kroczycach, gdzie pomocy medycznej udzielono dziesięciorgu z nich. Jedna z małych harcerek, jeszcze na terenie obozowiska została przekazana przez ratowników GOPR zespołowi ratownictwa medycznego i trafiła do szpitala." - informowała Grupa Jurajska GOPR.

Kpt. Grzegorz Nowak ze straży pożarnej powiedział nam, że dziewczynka, którą zabrało pogotowie, miała skręconą kostkę. Działania zakończono dopiero czterdzieści minut po północy.

Źródło: Google Maps