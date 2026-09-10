Dziewięć sądowych zakazów 38-latki

Sprawą 38-latki zajmie się sąd Źródło wideo: KPP w Wodzisławiu Śląskim Źródło zdj. gł.: KPP w Wodzisławiu Śląskim

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W Radlinie na ulicy Korfantego w nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci zatrzymali do kontroli kierującą Peugeotem. Okazało się, że 38-latka ma już dziewięć zakazów prowadzenia pojazdów.

- Część jest wciąż aktywna. W związku z niektórymi w przeszłości 38-latka odbywała też kary pozbawienia wolności - powiedział st. asp. Piotr Kaniuka z zespołu prasowego policji w Wodzisławiu Śląskim.

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Kobieta została zatrzymana i w trybie przyspieszonym stanie przed sądem. Za złamanie sądowych zakazów grozi pięć lat więzienia.

Źródło: Google Maps