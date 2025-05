Uzyskali kilkanaście opinii biegłych, przesłuchali ponad 100 świadków. To już koniec sprawy Jacka Jaworka

Jacek Jaworek nie żyje, potwierdziły to badania DNA

Z uwagi na śmierć sprawcy prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci trzech osób w miejscowości Borowce koło Częstochowy. To głośna sprawa sprzed czterech lat. Według prokuratury ofiary zastrzelił ich krewny - Jacek Jaworek. Sprawca tej zbrodni, po trzech latach ukrywania się, targnął się na swoje życie.

Kluczowe fakty: W lipcu 2021 roku Jacek Jaworek zastrzelił brata, bratową i ich nastoletniego syna. Potem zapadł się po ziemię.

Trzy lata później zwłoki Jaworka znaleziono koło Częstochowy.

Prokuratura już wie, że przy zabójstwie bliskich i przy samobójstwie mężczyzny użyto tej samej broni.

Zapadła decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa we wsi Borowce.

Ale wciąż trwa postępowanie dotyczące cioci Jacka Jaworka. 74-latka miała go ukrywać.

Informację o umorzeniu śledztwa przekazał w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Decyzja zapadła dopiero teraz, bo śledczy czekali na opinię biegłego w sprawie broni – potwierdziła ona, że popełniając samobójstwo J. użył tego samego pistoletu, za pomocą którego zabił wcześniej członków rodziny. Do zbrodni doszło 10 lipca 2021 r. Jacek J. zastrzelił wówczas brata, bratową i 17-letniego bratanka. Inne zarzuty wobec niego dotyczyły posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia i gróźb karalnych kierowanych pod adresem brata i bratowej. Jacek J. nigdy nie został przesłuchany przez prokuratora - udało mu się uciec, a następnie się ukrywał. Był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.

Jak przypomniał prokurator Ozimek, w śledztwie przesłuchano ponad 100 świadków, w tym mieszkańców miejscowości Borowce, rodzinę i znajomych podejrzanego oraz inne osoby, które mogłyby mieć wiedzę na temat okoliczności zabójstwa, miejsca pobytu J. oraz jego sytuacji rodzinnej. Prokuratura uzyskała także kilkanaście opinii biegłych m.in. z zakresu genetyki sądowej, informatyki, daktyloskopii, broni i amunicji, badań chemicznych, fonoskopii i badań poligraficznych. Śledczy otrzymali też materiał dowodowy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, zwrócili się w tej sprawie do władz Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Cypru i Irlandii.

Nie było wątpliwości, że to Jacek Jaworek

Trzy lata po zbrodni, 19 lipca 2024 r. w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy przypadkowe osoby znalazły zwłoki mężczyzny. Badania genetyczne potwierdziły, że to Jacek J. Przyczyną jego śmierci były obrażenia głowy, powstałe w wyniku jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Na ciele nie znaleziono innych obrażeń. Na miejscu zabezpieczono broń palną i amunicję, które zostały poddane badaniom przez biegłych z zakresu balistyki. - Z uzyskanej opinii biegłego wynika, że zabezpieczony pistolet CZ kaliber 7,65 jest tą samą bronią, która została użyta w trakcie zabójstwa w Borowcach – poinformował prok. Ozimek.

Miał się ukrywać u ciotki

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi jeszcze śledztwo przeciwko ciotce Jacka J. Teresie D., która jest podejrzana o utrudnianie postępowania - ukrywała go w swoim domu w Dąbrowie Zielonej od listopada 2023 do 19 lipca 2024 r. - Śledztwo dotyczy także utrudniania postępowania karnego przeciwko Jackowi J. w okresie od lipca 2021 roku do listopada 2023 roku, w szczególności poprzez ukrywanie podejrzanego – zaznaczył prok. Ozimek.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni w Borowcach jest nieprawomocne.

