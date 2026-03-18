Cyberatak na urząd miasta w Myszkowie. "Zastrzeżcie numer PESEL"

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło: TVN24

Jak poinformował Krzysztof Gawkowski na portalu X, w związku z cyberatakiem, w trybie pilnym wszczęte zostały procedury kryzysowe.

"Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obecnie trwa szczegółowa analiza. Podjęto również niezwłoczne działania mające na celu zabezpieczenie systemów informatycznych, ograniczenie skutków zdarzenia oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności infrastruktury" - przekazał minister cyfryzacji.

Urząd Miasta w Myszkowie Źródło: UM Myszków

Nie wiadomo, co wyciekło

Na razie nie wiadomo czy doszło do wycieku danych, a jeśli tak - w jakim zakresie. "Dlatego apeluję do mieszkańców: zachowajcie ostrożność wobec podejrzanych telefonów i maili oraz zastrzeżcie numer PESEL - można to zrobić w aplikacji mObywatel jednym kliknięciem" - zachęca Gawkowski.

W związku z cyberatakiem na infrastrukturę IT Urzędu Miasta w Myszkowie, w trybie pilnym wszczęte został procedury kryzysowe. Odpowiednie służby państwa zajmują się sprawą, a incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) March 18, 2026

Zachęca też do korzystania ze strony cyber.gov.pl poświęconej ochronie przed cyberzagrożeniami. Znaleźć tam można praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia i bezpłatne usługi ochrony.

"Kolejne informacje o możliwych grupach stojących za atakiem będziemy przekazywać na bieżąco" - poinformował wicepremier, dziękując jednocześnie wszystkim zespołom "za szybką i sprawną reakcję oraz dobrą koordynację działań z Urzędem Miasta".

Komunikat urzędu

"Doszło do zdarzenia o charakterze naruszenia cyberbezpieczeństwa, którego przedmiotem była infrastruktura informatyczna wykorzystywana do bieżącej działalności Urzędu Miasta. Obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza zakresu oraz skutków incydentu" - podano w komunikacie urzędu w Myszkowie.

Jak podkreślono, nie można wykluczyć, że w wyniku zdarzenia mogło dojść do naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w systemach Urzędu, w szczególności takich jak:

imię i nazwisko;

numer PESEL;

adres e-mail;

oraz inne dane identyfikacyjne lub kontaktowe (w zależności od zakresu sprawy prowadzonych w urzędzie).

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków urzędnicy zalecają:

zachowanie szczególnej ostrożności wobec połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail od nieznanych nadawców;

zwrócenie szczególnej uwagi na komunikaty rzekomo wystosowane przez instytucje publiczne lub finansowe ze względów na ryzyko podszyć pod nie;

rozważenie zastrzeżenia numeru PESEL.

Informujemy, że incydent nie wpływa na bieżącą obsługę mieszkańców w Biurze Podawczym, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich. Sprawy urzędowe mogą być realizowane osobiście w komórkach organizacyjnych Urzędu. Płatności w kasie urzędu są tymczasowo niedostępne - opłaty należy realizować w formie przelewu lub gotówkowo w punkcie kasowym Monetia - Galeria Kupiecka Oczko, ul. Kościuszki 12, lok. 118 (1 piętro). W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miastomyszkow.pl Urząd Miasta Myszków

