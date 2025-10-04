Rok po roku samoloty spadły tam chwilę po starcie i spłonęły razem z pilotami

Kluczowe fakty:

9 września 2025 roku na lądowisku w Lipowej na Żywiecczyźnie spadł samolot ultralekki, grzebiąc dwóch pilotów. Podczas startu była gęsta mgła.

Był to drugi śmiertelny wypadek samolotu ultralekkiego w tym miejscu w ciągu niespełna 14 miesięcy. Lądowisko w Lipowej nie figuruje w ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.