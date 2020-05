Więcej testów, więcej dodatnich wyników. Ponad 1400 zakażonych górników

Śląsk jest teraz w centrum uwagi. Władze nie wprowadzają szczególnych restrykcji, poza zaleceniem dla funkcjonariuszy służb mundurowych, by kontrolowali zachowywanie dystansu społecznego. Dzisiaj na konferencji prasowej resortu zdrowia dziennikarze pytali, co w takim razie z wyborami.

Głosowanie tylko korespondencyjne na Śląsku?

Wiceminister Janusz Cieszyński przypomniał, że nowa ustawa w sprawie organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich przyjęta przez Sejm zakłada, że w wybranych regionach wybory mogą przebiegać korespondencyjnie, tak by ograniczyć liczbę kontaktów między ludźmi. Ustawa, która jest obecnie w Senacie, zakłada m.in., że minister zdrowia, w przypadku zagrożenia epidemicznego na 7 dni przed wyborami może wydać rozporządzenie o obowiązkowym głosowaniu korespondencyjnym na terenie danej gminy.

Jak zaznaczył, na ten moment takich planów, co do konkretnego regionu, konkretnej gminy, nie ma. - Nie ukrywam, że czekamy, aż Senat pochyli się nad tą ustawą, aż wprowadzi ewentualnie swoje uwagi i aż ta ustawa w tej nowej formie, zmodyfikowanej właśnie zgodnie z wytycznymi ministra (zdrowia, Łukasza - red.) Szumowskiego, wejdzie w życie - dodał Cieszyński.

10 tysięcy przebadanych, 899 dodatnich

Liczby zakażonych w danej spółce węglowej są proporcjonalne do ilości pobranych tam wymazów.

Na przykład w Polskiej Grupie Górniczej, która zatrudnia ponad 41 tysięcy ludzi., wymazy do testów pobrano dotąd od prawie 10 tysięcy i do czwartku rano potwierdzono 899 przypadków wirusa SARS-CoV-2, z czego 387 to przypadki wykryte w ramach prowadzonych w ostatnich dniach na szeroką skalę badań przesiewowych.