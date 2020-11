Chcieli oddać osocze. Mężczyźnie pobrali krew po 48 dniach od wyzdrowienia, kobiecie kazali jechać do innego miasta

Waldemar Krupa z Opolszczyzny, honorowy dawca krwi przechodził COVID-19 w pierwszej fali pandemii w Polsce, latem tego roku. - Jedyną wartością dodaną tej choroby było to, że jak skończy się ta zaraza, to oddam osocze i będę mógł pomóc - mówi.

Każdy może oddać osocze kilka razy w tygodniu

Do pobierania osocza potrzebny jest specjalny sprzęt - separator, który dzieli krew na osocze i pozostałe składniki. – Osocze zbieramy do pojemnika, a reszta składników wraca do żył. Jest to zabieg bezpieczny, osocze następnie poddaje się redukcji patogenów, a później jest zamrożone -mówi.