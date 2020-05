67 nowych zakażeń wśród śląskich górników. "Dane cały czas spływają"

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami badania około tysiąca próbek pobranych od górników w czwartek dało 165 dodatnich wyników. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska zastrzegła, że wyniki z próbek z piątku są jeszcze niepełne. - Dane te cały czas spływają - zaznaczyła. Przypomniała, że w ramach badań przesiewowych, w czwartek i piątek od górników pobrano łącznie około dwa tysiące wymazów do testów. W związku między innymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach i wśród rodzin górników, w środę główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas informował w Katowicach o rozpoczęciu od czwartku dużej akcji badań przesiewowych w pięciu zakładach, następnie - zgodnie z informacjami ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - rozszerzonej.

Testy w pięciu kopalniach

Badaniom przesiewowym są poddawani pracownicy pięciu kopalń, gdzie wykryto dużą liczbę zakażeń koronawirusem. Chodzi o należące do Polskiej Grupy Górniczej kopalnie Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica (w sumie w PGG jest już ponad 500 zakażeń), należącą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnię Pniówek oraz bytomską kopalnię Bobrek, należącą do spółki Węglokoks Kraj.