"Opowiadał o zbrodni ze szczegółami, nie było po nim widać śladów skruchy czy wyrzutów sumienia"

Nad ranem zakończył się policyjny eksperyment procesowy w miejscu, gdzie znaleziono ciało 11-letniego Sebastiana, który został porwany z placu zabaw. W eksperymencie uczestniczył 41-letni mężczyzna, który przyznał się do zabójstwa. Mężczyzna był już wcześniej dobrze znany policji. Teraz grozi mu dożywocie.

W poniedziałek do prokuratury ma zostać przewieziony 41-latek podejrzewany o porwanie i zabicie 11-letniego Sebastiana. Ciało chłopca zostało znalezione przez policję w niedzielę wieczorem na terenie jednego z placów budowy. Miejsce ukrycia ciała wskazał prawdopodobny sprawca: 41-latek z Sosnowca.

Został namierzony po tym, jak w niedzielę na nagraniu z jednej z kamer funkcjonariusze zobaczyli forda znajdującego się niedaleko placu zabaw, na którym w sobotę wieczorem bawił się Sebastian. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że pojazd w pewnym momencie nagle nawrócił i dynamicznie odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci sprawdzili, do kogo należy pojazd i od razu zrozumieli, że sytuacja jest krytyczna: ford należał do 41-latka z bogatą kartoteką.

Podinspektor Aleksandra Nowara z komendy wojewódzkiej w Katowicach informuje, że 41-latek w 2008 roku dopuścił się porwania rodzicielskiego. Dziesięć lat później - w 2018 roku - sąd zakazał mu zbliżania się do własnej rodziny.

- Policjanci błyskawicznie zjawili się w jego domu, ale go nie zastali. Mężczyzna został zatrzymany w siedzibie firmy, w której pracował - przekazuje policjantka.

Na zimno

Mężczyzna - jak się dowiedzieliśmy - w rozmowach z policjantami przyznał się do porwania i zabicia Sebastiana. Wskazał miejsce, gdzie ukrył ciało chłopca. Niestety, niedługo potem funkcjonariusze potwierdzili prawdziwość jego słów.

Z relacji policjantów, do których dotarliśmy wynika, że 41-latek opowiadał o zbrodni ze szczegółami, ale nie było po nim widać śladów skruchy czy wyrzutów sumienia.

- Badamy wersję przedstawioną przez zatrzymanego. Nie przesądzamy, że do zabójstwa doszło w miejscu, gdzie znaleziono ciało chłopca - zastrzega policjantka.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

W poniedziałek 41-latek ma zostać przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Po przesłuchaniu śledczy zadecydują o środkach zapobiegawczych. Niemal na pewno zwrócą się do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

11-letni Sebastian wyszedł w sobotę 22 maja 2021 roku na plac zabaw. Do domu miał powrócić o godzinie 19. Gdy ta się zbliżała, wysłał SMS do matki z prośbą o przesunięcie powrotu na godzinę 19.30. Chłopiec otrzymał zgodę na późniejszy powrót, jednak do domu nie wrócił i już nie nawiązał kontaktu z rodziną.