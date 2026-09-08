Katowice Woził transporty z krwią. Miał cztery zakazy jazdy Oprac. Mateusz Czajka |

2024 rok. Banki krwi apelują. W wakacje rośnie zapotrzebowanie na krew, ale brakuje dawców Źródło wideo: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach

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Aż cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów (w tym jeden dożywotni) miał kierowca, który woził transporty krwi w prywatnej firmie. W czasie pracy zatrzymali go do kontroli policjanci z Katowic.

Samochód, którym 36-latek przewoził krew, jest wyposażony w syrenę i lampy błyskowe. Policja ustala więc, czy mężczyzna jeździł także z ich wykorzystaniem oraz w jaki sposób został zatrudniony.

Mężczyznę zatrzymano w trakcie kontroli drogowej Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

"Policjanci z komisariatu IV doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, gdzie usłyszał zarzut, że działając w warunkach recydywy, nie zastosował się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych" - przekazała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 36-latka.