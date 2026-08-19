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Katowice

TIR zahaczył o osobówkę na A4. Auto obróciło się o 180 stopni. Nagranie

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Ciężarówka zahaczyła o samochód osobowy na A4
Ciężarówka zahaczyła o osobówkę na A4. Auto obróciło się i uderzyło w bariery
Źródło wideo: Bandyci drogowi 
Źródło zdj. gł.: Bandyci drogowi
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Nagranie z autostrady A4 w Katowicach trafiło do sieci. Widać na nim moment, gdy ciężarówka zahacza o samochód osobowy, który po zderzeniu obraca się o 180 stopni i uderza w bariery energochłonne. Sprawca został ukarany mandatem.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 17 na autostradzie A4 w Katowicach. Na miejsce skierowano policjantów katowickiego wydziału ruchu drogowego.

- Kierujący pojazdem ciężarowym wykonał nieprawidłowy manewr przy zmianie pasa ruchu z lewego na środkowy, w wyniku czego najechał na prawidłowo jadący pojazd marki Seat - poinformował podkomisarz Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Ciężarówka zahaczyła o samochód osobowy na A4
Ciężarówka zahaczyła o samochód osobowy na A4
Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

Osobówka obróciła się o 180 stopni

Moment kolizji zarejestrowała kamera w innym pojeździe, a nagranie opublikował w mediach społecznościowych profil "Bandyci drogowi". Na opublikowanym filmiku widać, jak ciężarówka zahacza o samochód osobowy, w efekcie Seat obraca się o około 180 stopni i ociera się o bariery energochłonne.

Ciężarówka zmieniała pas, doszło do kolizji
Ciężarówka zmieniała pas, doszło do kolizji
Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

Samochodem osobowym podróżowała 35-latka. Na miejscu nikt nie ucierpiał. Wszyscy uczestnicy kolizji byli trzeźwi. - 55-letni kierujący pojazdem DAF został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i dostał 10 punktów karnych - dodaje policjant.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KatowiceAutostrada A4
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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