Katowice Przyłożył jej nóż do gardła i kazał jechać Oprac. Mateusz Czajka |

Do zdarzenia doszło w Katowicach Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach

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Do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynął akt oskarżenia przeciwko 45-latkowi, który 2 marca miał porwać 42-letnią kobietę sprzed galerii handlowej przy ul. Chorzowskiej.

Mężczyzna usiadł na tylnym siedzeniu samochodu, do którego weszła kobieta. Był zamaskowany. "Jedną ręką przycisnął kobietę do fotela, a drugą przyłożył jej do szyi nóż. W wyniku szamotaniny została raniona w nadgarstek. Napastnik kazał jej, by odjechała z parkingu i skierowała się we wskazane przez niego miejsce przy zjeździe w polną drogę w okolicy Piekar Śląskich" - opisała zdarzenie w komunikacie katowicka prokuratura.

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Kobieta przekonywała napastnika, by ją uwolnił. Dała mu 2,6 tysiąca złotych. Napastnik zabrał jej też dowód osobisty, by bała się zgłosić sprawę policji.

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Kobieta zgłosiła napad po kilku dniach

Prokuratura przekazała, że kobieta z obawy przed mężczyzną poinformowała policję o sprawie dopiero kilka dni po porwaniu. Policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca Chorzowa. Próbował uciekać, ale szybko został obezwładniony. W czasie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli ubrania, w których był w dniu porwania, część gotówki oraz dowód osobisty kobiety.

Usłyszał zarzuty dotyczące wspominanego rozboju oraz porwania. Według śledczych, na koncie ma więcej przestępstw, w tym tych "przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej na szkodę osoby najbliższej". Miał też dwukrotnie zniszczyć samochód mężczyzny, którego podejrzewał o romans z żoną.

45-latek usłyszał w sumie siedem zarzutów i został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze odnaleźli dowód osobisty pokrzywdzonej, część skradzionych pieniędzy oraz odzież, w której dokonano napaści Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Grozi mu do 20 lat więzienia. "Złożył obszerne wyjaśnienia, w których częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw" - dodała katowicka prokuratura.

Źródło: Google Maps