Zlikwidowali laboratorium, przejęli narkotyki warte sześć milionów

CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium na Śląsku Źródło: CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP weszli na teren jednej z posesji w województwie śląskim. W trakcie przeszukania znaleźli urządzenia i przedmioty wykorzystywane do wytwarzania narkotyków oraz pozostałości krystalicznej substancji. Badania przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji potwierdziły, że była to α-PVP – silnie działający narkotyk syntetyczny.

Przeprowadzili też kolejne przeszukania w miejscach powiązanych ze sprawą. "W jednym z wynajmowanych magazynów znaleźli ogromne ilości środków odurzających: ponad 105 kg marihuany, 53 kg metamfetaminy, 3 kg kokainy oraz 10 litrów metamfetaminy w formie płynnej" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji.

W sumie było to ponad 160 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, których czarnorynkowa wartość szacowana jest na około sześć milionów złotych.

Tymczasowy areszt dla 47-latka

W związku ze sprawą zatrzymano 47-letniego mężczyznę - właściciela magazynu, w którym znajdowały się narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

