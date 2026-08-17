Katowice Osiem osób w aucie, dwie jechały w bagażniku Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP w Katowicach

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W poniedziałek we wczesnych godzinach porannych na ulicy 1 Maja w Katowicach, policjanci zatrzymali do kontroli osobowego Volkswagena. Za kierownicą siedział 23-latek, a w samochodzie znajdowało się aż siedmiu pasażerów. Pięciu z nich nie miało zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dwie osoby podróżowały w bagażniku.

Dwóch pasażerów przewoził w bagażniku Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Samochód bez dopuszczenia do ruchu

Po sprawdzeniu pojazdu okazało się również, że auto od dwóch lat nie było dopuszczone do ruchu, a jego stan pozostawia wiele do życzenia - między innymi nie posiadał tylnej szyby.

"W przypadku gwałtownego hamowania lub zdarzenia drogowego, osoby znajdujące się bez zapiętych pasów, a tym bardziej te przewożone w przestrzeni bagażowej, byłyby szczególnie narażone na poważne obrażenia" - zaznacza katowicka policja.

Osiem osób w aucie przeznaczonym dla pięciu Źródło zdjęcia: KMP w Katowicach

Kierowca stracił prawo jazdy

Za popełnione wykroczenia 23-letni kierujący został ukarany mandatem oraz otrzymał 20 punktów. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Mandatami w wysokości 100 złotych ukarani zostali także wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali bez zapiętych pasów.

Z uwagi na brak dopuszczenia pojazdu do ruchu, Volkswagen został odholowany na lawecie.