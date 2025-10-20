Kolejne wyroki usłyszeli pseudokibice z gangu Psycho Fans

Kolejne wyroki w sprawie Psycho Fans Źródło: TVN24

Wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Katowicach. "Maślak", który odpowiadał za kilkanaście przestępstw, został skazany na łącznie 10 lat więzienia i 70 tysięcy złotych grzywny. Sąd uniewinnił go od jednego zarzutu – wyłudzenia odszkodowania za rzekomo skradziony samochód.

Łukasz L. ps. "Lucky" został skazany na 8 lat więzienia i 50 tysięcy złotych grzywny. Rafał Z. na 6 lat więzienia i grzywnę, Aleksander S. na 5 lat więzienia, Adam S. i Kazimierz T. na 4 lata.

- Wyrok jest satysfakcjonujący dla prokuratora. Po pierwsze wszyscy sprawcy zostali skazani za łącznie 35 zarzutów. Wymiar kary bardzo surowy - mówił reporterce TVN24 prokurator.

Na poniedziałkowe ogłoszenie wyroku doprowadzony został jedynie Rafał Z.

Inne wyroki gangu Psycho Fans

W czerwcu 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach zapadł wyrok w największym procesie Psycho Fans. Odpowiadało w nim blisko 50 osób. Prokuratura zarzuciła im 110 przestępstw, między innymi zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże czy handel dużymi ilościami narkotyków.

W tej sprawie "Maślak" został skazany na 12 lat więzienia, a "Lucky" na 15 lat. Ten wyrok nie jest prawomocny. Odwołania rozpozna Sąd Apelacyjny w Krakowie – tam została skierowana ta sprawa, bo w katowickim sądzie apelacyjnym zabrakło sędziów karnistów, którzy mogliby zająć się tą sprawą – orzekali już w innych procesach Psycho Fans.

