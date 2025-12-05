Logo strona główna
Katowice

Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia

Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa diecezji sosnowieckiej. Powstał punkt kontaktowy dla osób skrzywdzonych przez księży
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Jest oskarżony o dziewięć przestępstw o charakterze seksualnym. Ofiarami księdza Jacka K. z sosnowieckiej diecezji miało być - jak wynika z aktu oskarżenia, który w piątek trafił do sądu - siedem osób. W momencie popełniania przestępstw przez duchownego były one nieletnie, a duchowny miał wykorzystywać ich trudną sytuację.

O przesłaniu do sądu aktu oskarżenia poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych z diecezji sosnowieckiej, w którym zarzuty usłyszało kilku księży. Jacek K. jest jedną z czterech osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Został zatrzymany na początku października 2024 r. Po przedstawieniu mu zarzutów trafił do aresztu.

Księdzu z Sosnowca grozi dożywocie. Zarzuty ciężkiego kalibru, rusza proces
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Księdzu z Sosnowca grozi dożywocie. Zarzuty ciężkiego kalibru, rusza proces

Szesnaście lat dramatu

Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przeprowadzone w śledztwie czynności pozwoliły na ustalenie kolejnych ofiar. - Łącznie w sprawie ustalono okoliczności uzasadniające przyjęcie, iż Jacek K. dopuścił się dziewięciu czynów zabronionych na szkodę siedmiu osób - podał w piątek prok. Kilian. Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 r. w miejscach, w których pełnił posługę kapłańską i uczył religii. - Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, istota objętych zarzutami zachowań kapłana sprowadzała się do molestowania naówczas małoletnich pokrzywdzonych, często połączonego z wyzyskiwaniem ich bezradności oraz trudnej sytuacji życiowej - opisywał rzecznik. W jednym przypadku prokuratura zakwalifikowała zachowanie ks. K. jako przemoc na tle seksualnym.

Kolejny skandal w diecezji sosnowieckiej. Sprawa dotyczy pedofilii i oszustw finansowych
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Pornografia dziecięca u księdza

Biegli z zakresu informatyki śledczej na nośnikach danych należących do księdza odkryli filmy i zdjęcia z pornografią dziecięcą. Na tej podstawie Jackowi K. przedstawiono dziesiąty zarzut. Jak podała prokuratura, na materiał dowodowy obciążający księdza składają się m.in. zeznania kilkudziesięciu świadków, dokumentacja zabezpieczona podczas przeszukania Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, dane medyczne, materiały z placówek oświatowych, a także ekspertyzy informatyczne, genetyczne, psychologiczne, fonoskopijne i psychiatryczno-seksuologiczne. Jacek K. jest aresztowany od czasu przedstawienia mu pierwszych zarzutów. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany

Afera w sosnowieckiej diecezji

Ksiądz Jacek K. był w gronie trzech mężczyzn, którzy zostali zatrzymani w październiku zeszłego roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Oprócz niego ujęty został inny czynny ksiądz - Dariusz L. Wobec tego duchownego trwa już proces karny, w którym duchowny jest oskarżony o popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci.

Oprócz nich ujęty został też były ksiądz. Zarzuty mu stawiane dotyczyły okresu, kiedy był kapłanem i nie wiązały się z pedofilią - chodziło o oszustwa.

Oprócz nich, jest jeszcze jeden ksiądz, który odpowiada przed sądem. Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Sosnowcu zasiadł ksiądz Ryszard G., oskarżony o trzy przestępstwa wobec małoletnich, w tym dwa o charakterze seksualnym. Sprawa toczy się z wyłączeniem jawności, duchownemu grozi dożywocie.

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie Komisja Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Jej zadaniem jest zbadanie zdarzeń na terenie diecezji. To trzeci zespół powołany przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego. Wcześniej swoją pracę rozpoczęła Komisja ds. Rozeznania i Rozwoju Diecezji Sosnowieckiej oraz zespół ds. formacji duchowieństwa.

pc

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kościół katolickiPedofiliaPrzemoc seksualnaSosnowiec
