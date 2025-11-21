Pijany spacerował z niemowlęciem, był poszukiwany

Mężczyzna z czteromiesięczną dziewczynką w wózku w czwartek po południu szedł ulicą Waszyngtona w Częstochowie. Jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Zwróciło to uwagę przechodzącej kobiety.
"Kobieta podjęła próbę rozmowy, jednak mężczyzna oddalał się z miejsca. Pomimo próśb kierowanych do przechodniów o pomoc, nikt nie zareagował" – podaje śląska policja.
Dziecko do szpitala, ojciec za kratki
Sytuację w okolicy Urzędu Miasta zauważyło dwóch innych świadków. Pomogli zatrzymać 45-latka. Wezwany na miejsce patrol policji potwierdził podejrzenia, mężczyzna miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się też, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ.
Na miejsce przyjechali też ratownicy, którzy ocenili, że niemowlę nie wymaga hospitalizacji. Dziewczynka została przekazana pod opiekę babci.
Ojciec został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jeśli śledczy uznają, że swoim zachowaniem naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, będzie mu grozić do pięciu lat więzienia.
