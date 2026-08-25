Katowice Jechali samochodem i prowadzili kucyka Mateusz Czajka |

Kucyk biegł ulicą w Istebnej Źródło wideo: DJ Imprezka Złote Nuty Źródło zdj. gł.: DJ Imprezka Złote Nuty

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W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać kucyka, który biegnie skrajem ulicy tuż przy aucie osobowym. Po chwili kierowca zwalnia, a z samochodu wysiada mężczyzna, który wprowadza zwierzę na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż drogi.

Filmik został nagrany w Istebnej w powiecie cieszyńskim. Jak przekazała nam policja, do zdarzenia doszło 24 sierpnia.

Mężczyzna wyjaśniał, że koń mu uciekł

Komisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy policji w Cieszynie, poinformował, że właściciel konia otrzymał 100 złotych mandatu za niewłaściwe pędzenie zwierząt. Dodał, że funkcjonariusze "nie stwierdzili obecności żadnych obrażeń ani śladów, które by wskazywały na znęcanie się nad koniem".

- Właściciel wyjaśnił, że zwierzę uciekło mu wcześniej z ogrodzonego terenu. Ogrodzenie zostało uszkodzone prawdopodobnie przez zwierzynę leśną. Po uzyskaniu informacji, gdzie najprawdopodobniej znajduje się koń, podjechał tam samochodem. Gdy zauważył zwierzę, delikatnie próbował je wyhamować i uspokoić - przekazał oficer prasowy policji z Cieszyna.

Jak dodał komisarz Krzysztof Pawlik, mężczyzna pomagający właścicielowi miał chwycić następnie konia za uzdę, a po zatrzymaniu auta wysiąść i poprowadzić go z powrotem na pastwisko.

Fundacja chce zawiadomić prokuraturę

Sprawę do prokuratury zamierza skierować jedna z fundacji z powiatu cieszyńskiego.

- Nagranie otrzymaliśmy 24 sierpnia wieczorem. Zwierzę zostało zmuszone do biegu kilka centymetrów od samochodów pomiędzy pojazdem a krawężnikiem. To naszym zdaniem stanowi dla tego kucyka cierpienie fizyczne i bardzo silny stres. Dla nas ta sytuacja jest skandaliczna i wskazuje na skrajną nieodpowiedzialność, nie mówiąc już o tym, ze stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - powiedziała Katarzyna Brandys z Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.

Źródło: Google Maps