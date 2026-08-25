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Katowice

Zapomniał złożyć dźwig, zerwał trakcję tramwajową

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Kierowca uszkodził trakcję oraz sygnalizację świetlną na ruchliwym skrzyżowaniu
Chorzów (Śląskie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Przemek Potyka
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Kierowca ciężarówki w Chorzowie zahaczył dźwigiem o trakcję tramwajową i ją zerwał. Nie kursują tramwaje, wprowadzono komunikację zastępczą.

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i Alei Wojska Polskiego, blisko granicy z Katowicami.

- Kierowca ciężarówki zapomniał złożyć HDS (dźwig samochodowy -red.) i zahaczył o trakcję tramwajową, którą zerwał i rozciągnął po całej długości skrzyżowania - powiedział tvn24.pl podkom. Lucjan Pokorski zastępca oficera prasowego KMP w Chorzowie. Skrzyżowanie było całkowicie zablokowane.

Uszkodzona została także sygnalizacja świetlna. Wprowadzono komunikację zastępczą. Tramwaje nie kursują między chorzowskim rynkiem a przystankiem przy Stadionie Śląskim. Jak przekazał Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich, utrudnienia mogą potrwać nawet do wieczora.

Skrzyżowanie zostało zablokowane
Skrzyżowanie zostało zablokowane
Źródło zdjęcia: Przemek Potyka
Kierowca uszkodził trakcję oraz sygnalizację świetlną na ruchliwym skrzyżowaniu
Kierowca uszkodził trakcję oraz sygnalizację świetlną na ruchliwym skrzyżowaniu
Źródło zdjęcia: Przemek Potyka
Źródło: tvn24.pl
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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