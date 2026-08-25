Zapomniał złożyć dźwig, zerwał trakcję tramwajową

Chorzów (Śląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Przemek Potyka

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Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i Alei Wojska Polskiego, blisko granicy z Katowicami.

- Kierowca ciężarówki zapomniał złożyć HDS (dźwig samochodowy -red.) i zahaczył o trakcję tramwajową, którą zerwał i rozciągnął po całej długości skrzyżowania - powiedział tvn24.pl podkom. Lucjan Pokorski zastępca oficera prasowego KMP w Chorzowie. Skrzyżowanie było całkowicie zablokowane.

Uszkodzona została także sygnalizacja świetlna. Wprowadzono komunikację zastępczą. Tramwaje nie kursują między chorzowskim rynkiem a przystankiem przy Stadionie Śląskim. Jak przekazał Paweł Cyz, rzecznik Tramwajów Śląskich, utrudnienia mogą potrwać nawet do wieczora.

Skrzyżowanie zostało zablokowane Źródło zdjęcia: Przemek Potyka

Kierowca uszkodził trakcję oraz sygnalizację świetlną na ruchliwym skrzyżowaniu Źródło zdjęcia: Przemek Potyka