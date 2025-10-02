Nowy leniwiec zamieszkał w chorzowskim zoo

Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował rzecznik chorzowskiego zoo Dylan Błażejowski, Silvia dobrze zniosła podróż i szybko zaaklimatyzowała się w nowym miejscu. Pierwsze obserwacje wskazują, że jest spokojna, kontaktowa wobec opiekunów i korzysta z przygotowanej dla niej przestrzeni.

Poprawne relacje z samcem Diego

Ważnym etapem było spotkanie nowej mieszkanki z Diego - samcem leniwca dwupalczastego, który od kilku lat przebywa w chorzowskim zoo. Opiekunowie podkreślają, że zwierzęta od początku nawiązują poprawne relacje, co daje nadzieję na dalszą współpracę i ewentualne powiększenie populacji. Odwiedzający mogą zobaczyć Silvię w codziennych aktywnościach, takich jak wspinanie się po konarach, odpoczynek w zacienionych miejscach czy powolne przemieszczanie się po wybiegu.

Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Spędza czas w koronach drzew, rzadko schodzi na ziemię

Leniwiec dwupalczasty (Choloepus didactylus) to gatunek ssaka żyjącego w tropikalnych lasach Ameryki Południowej. Charakteryzuje się wolnym tempem poruszania, długimi pazurami umożliwiającymi wspinaczkę po drzewach oraz nocnym trybem życia. Odżywia się głównie liśćmi, pędami i owocami, a dzięki powolnym ruchom i kamuflażowi skutecznie unika drapieżników. W naturze spędza większość czasu w koronach drzew, rzadko schodzi na ziemię.

Młody leniwiec z Dortmundu zamieszkał w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny

Utworzony w 1958 roku Śląski Ogród Zoologiczny zajmuje około 50 hektarów. Mieszka w nim ponad trzy tysiące zwierząt około 320 gatunków - m.in. żyrafy, słonie, nosorożce, lemury, kangury, gibony czy rysie azjatyckie. W 2024 roku chorzowskie zoo odwiedziło blisko pół miliona osób, co było najwyższą frekwencją w historii ogrodu. To jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.