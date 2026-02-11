Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów

Bytom (województwo śląskie) Źródło: Google Maps

Postępowanie w sprawie nieprawidłowości prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach – podała w środę śląska policja. Sprawa dotyczyła działalności jednej ze spółek komunalnych, która wykorzystywała dzierżawione grunty Skarbu Państwa niezgodnie z ich przeznaczeniem, poinformowała policja, nie podając w komunikacie nazwy spółki.

Nielegalne odpady na gruntach rekultywowanych

Postępowanie dotyczące tego wątku toczyło się od 2019 r. i – jak podkreślają policjanci - wykazało liczne nieprawidłowości w zakresie zarządzania i nadzoru nad rekultywacją gruntów, które miały zostać wyrównane i uporządkowane. Na rekultywowanych działkach składowano odpady w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi – zaznacza policja.

Nielegalne składowisko Źródło: Śląska policja

Kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej sprawy miały specjalistyczne badania gruntów, przeprowadzone z udziałem biegłego z zakresu ochrony środowiska. "W ramach czynności wykonano odwierty badawcze, których analiza jednoznacznie potwierdziła zaleganie na badanych terenach odpadów komunalnych. Składowane w ten sposób odpady mogły spowodować istotne obniżenie jakości wody i powierzchni ziemi oraz negatywnie oddziaływać na środowisko roślinne i zwierzęce" - podała komenda wojewódzka w Katowicach.

Były prezes spółki z zarzutami

Początkowo podejrzanymi w tej sprawie były osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce odpowiedzialnej za rekultywację. Po zgromadzeniu i analizie materiału dowodowego śledczy ustalili jednak, że odpowiedzialność za nieprawidłowości spoczywa na 68-letnim byłym prezesie zarządu spółki komunalnej. Mężczyzna usłyszał zarzut dopuszczenia, wbrew ciążącym na nim obowiązkom, do nielegalnego składowania odpadów w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to spowodować istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Akt oskarżenia przesłała do Sądu Rejonowego w Bytomiu Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która wystąpiła też do prezydenta Bytomia z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do usunięcia odpadów. Byłemu prezesowi grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia Źródło: Śląska policja

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, z ustaleń ze źródła zbliżonego do śledztwa wynika, że oskarżonym mężczyzną jest były prezes Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (BARI), która w założeniu miała pozyskiwać inwestorów i promować gospodarczo miasto.

W 2019 r., w ślad za uchwałą lokalnych radnych, prezydent Bytomia zdecydował o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki, co uzasadniano faktem, że BARI przynosiła straty i dublowała zadania komórek urzędu miejskiego. Lokalne władze zwracały uwagę na wysokie koszty spółki, liczne nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, ale też na akt, że spółka nie realizowała zadań, jakie na nią nałożono.

