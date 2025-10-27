Psy goniły dziecko jadące na hulajnodze, chłopiec wpadł do potoku. Nagranie

Psy pobiegły za chłopcem Źródło: Echo Brennej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie z monitoringu, na którym widać, jak psy biegną za dzieckiem na hulajnodze, opublikował portal Echo Brennej. Według lokalnych dziennikarzy do zdarzenia doszło na ulicy Śniegociny 10 października.

Portal podał, że problem z luźno biegającymi psami pojawia się w okolicy od trzech lat. "Sprawa była wielokrotnie zgłaszana na policję, niestety bez efektów" - czytamy w artykule.

Wpis skomentowała kobieta podająca się za ciocię chłopca widocznego na filmie. "Psy od lat wybiegają na drogę, a posesja nie jest ogrodzona. Mieszkańcy boją się tamtędy chodzić - dorośli schodzą na pobocze, dzieci zmieniają trasę, a starsze osoby omijają tę ulicę całkowicie. To mówi wszystko" - napisała. Dodała też, że jej bratanek miał "wielkie szczęście".

Policja prowadzi czynności

Oficer prasowy KPP w Cieszynie podkomisarz Krzysztof Pawlik potwierdził, że policjanci dostali zgłoszenie w tej sprawie. Wobec właścicieli psów są prowadzone działania pod kątem niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Poprosiliśmy policjanta o zweryfikowanie informacji o wcześniejszych zawiadomieniach, na odpowiedź czekamy.

Do sprawy odniósł się też wójt gminy Brenna Andrzej Kozieł. Zachęcił osoby poszkodowane do zgłoszenia i przekazania nagrania policji. "Raz trzeba poświęcić czas, żeby wyeliminować takie zdarzenia, zwłaszcza jeśli się powtarzają. Tym bardziej, że policja jako zadanie priorytetowe postawiła sobie eliminowanie wałęsających się psów" - czytamy we wpisie.

Echo Brennej podało też pochodzącą od właściciela zwierząt informację o tym, że psy miały zostać kilka dni temu otrute, jeden z nich zmarł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD