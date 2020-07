Po zderzeniu dwie ciężarówki w płomieniach, śmigłowce ratunkowe w akcji. 32 osoby ranne, w tym sześć ciężko

Do wypadku na drodze krajowej nr 1, która przebudowywana jest do standardu autostrady, doszło przed godziną 14.

Do wypadku doszło przed godziną 14 | TVN24 Łódź

Do wypadku doszło przed godziną 14 | TVN24 Łódź

Do wypadku doszło przed godziną 14 | TVN24 Łódź

Do wypadku doszło przed godziną 14 | TVN24 Łódź

- Niestety, listy przewozowe spłonęły, więc na razie nie wiemy do końca, co to jest za substancja - podkreślał strażak.