Śląskie Utknęli na wyspie w czasie zrzutu wody. Nocna akcja strażaków Mateusz Czajka |

Na miejsce przyjechało kilka zastępów straży pożarnej Źródło wideo: OSP Hecznarowice Źródło zdj. gł.: OSP Hecznarowice

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We wtorek około godziny 21 strażacy z Bielska-Białej otrzymali zgłoszenie o pięciu osobach uwięzionych na rzece Sole w Hecznarowicach. O sprawie informował lokalny portal Beskidzka24. Dwóch nastolatków miało być na jednej wysepce, a trzech innych - na drugiej. Nie mogli wrócić na brzeg z powodu silnego nurtu rzeki po zrzucie wody z elektrowni Porąbka-Żar. Wcześniej kąpali się w Sole.

Oficer prasowa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Patrycja Pokrzywa powiedziała nam, że w akcji wykorzystano m.in. termowizję. Okazało się, że dwóch chłopców nie wiedziało, że mogą wrócić na brzeg przez pobliskie zarośla. Oni zostali ewakuowani przez policjantów. Większe trudności wystąpiły w przypadku pozostałych trzech osób.

Chłopcy zostali uwięzieni na wysepce Źródło zdjęcia: OSP Hecznarowice

Elektrownia ograniczyła zrzut wody

- Mieliśmy cały czas z nimi kontakt telefoniczny, używaliśmy też drona. Nie było żadnego zagrożenia życia, ale ponieważ nurt był bardzo mocny, skontaktowaliśmy się z pracownikami podmiotu odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą, aby ograniczyli jej zrzut - przekazała tvn24.pl bryg. Patrycja Pokrzywa.

Strażacy zostali wezwani nad rzekę do uwięzionych chłopców Źródło zdjęcia: OSP Hecznarowice

Woda, choć o silnym nurcie, nie była jednak na tyle głęboka, aby można było użyć pontonu. Dron oświetlał z góry wysepkę, na której byli chłopcy, a przez zamontowany na nim głośnik informowano ich o przebiegu akcji, polecając zachować spokój.

Kiedy nurt osłabł, zabezpieczeni linkami strażacy podeszli do nastolatków i zabrali ich na brzeg. Nikt nie został ranny. Chłopców przekazano pod opiekę rodziców. Działania zakończono kilkanaście minut przed północą. W akcji brało udział 23 strażaków z państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze policji.

Jak przekazał nam oficer prasowy bielskiej komendy policji, podkom. Sławomir Kocur, wśród pięciu nastolatków było: trzech 17-latków, 18- i 19-latek.

Źródło: Google Maps