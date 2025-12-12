Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru

|
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Śmierć po porodzie i zarzuty dla lekarzy. "Stwierdzono szereg nieprawidłowości"
Sześć kobiet w tym dniu nie miało w szpitalu opieki ginekologa po cesarskim cięciu, jedna z nich zmarła. Takie są ustalenia prokuratury. Cztery osoby usłyszały zarzuty. W piątek wojewoda wykreślił placówkę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oznacza to, że szpital przestaje istnieć.
Kluczowe fakty:
  • Od śmierci Anny minęło ponad pół roku. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ postawiła zarzuty dwóm lekarzom i dwóm pielęgniarkom, w tym kierownictwu Esculapa. Instytucje państwowe przeprowadziły dwie kontrole w tym szpitalu.
  • NFZ rozpoczął kontrolę dopiero 4 listopada i będzie ją prowadzić co najmniej do końca roku. Ale już 1 grudnia zerwał umowę z Esculapem. W trybie natychmiastowym. Z powodu zagrożenia życia i zdrowia.
  • Szpital kontrolowali też urzędnicy wojewody. 20 listopada sporządzono wystąpienie pokontrolne z zaleceniami. Na ich wykonanie szpital miał 14 dni. Reakcji nie było.
  • Wojewoda wszczął procedurę administracyjną wykreślenia placówki z rejestru. I tak też się stało w piątek, 12 grudnia. Pojawił się wpis w rubryce: data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego.

Prywatny szpital Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej. Tam Anna z Żywiecczyzny rodziła dwójkę swoich dzieci. Za każdym razem przez cięcie cesarskie. Za pierwszym razem wszystko poszło dobrze. Po drugim porodzie, 28 maja tego roku, niestety wystąpiły powikłania.

Szpital na najniższym poziomie referencyjności, jakim jest Esculap, powinien w takiej sytuacji przekazać pacjentkę do lepszej placówki. I Esculap to zrobił, ale dopiero gdy Anna była w stanie agonalnym. Po 12 godzinach od cesarki. 10 godzin po pierwszych niepokojących wynikach badań. Po drugiej, nieudanej operacji. Nikt tam na czas nie rozpoznał powikłań, bo na oddziale ginekologiczno-położniczym nie było lekarza ginekologa. Nie było go nawet wtedy, gdy rozpoczęła się druga operacja Anny.

To była środa, dzień cięć cesarskich w Esculapie. Tego dnia rodziło tam sześć kobiet. Wszystkie wspomnianą metodą. Anna była trzecia. Miała 41 lat, była zdrowa. Nigdy nie wzięła na ręce nowo narodzonego syna. Wykrwawiła się do wewnątrz. W stanie agonalnym wywieziono ją karetką do szpitala w Cieszynie, gdzie stwierdzono śmierć.

"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"'Aniu, kochanie' tyle zdążyłem powiedzieć i lekarz mówi: 'Dobra, uciekaj mi stąd'"

Małgorzata Goślińska

Od tragedii minęło ponad pół roku. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ postawiła zarzuty dwóm lekarzom i dwóm pielęgniarkom, w tym kierownictwu Esculapa. Instytucje państwowe przeprowadziły dwie kontrole w szpitalu. Obie wypadły fatalnie.

Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty

Małgorzata Goślińska

Prokurator "nie śpi po nocach" i zleca kontrole

Prokurator Anna Zarychta, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Anny, już w pierwszej połowie czerwca zleciła kontrolę w Esculapie Narodowemu Funduszowi Zdrowia i wojewodzie śląskiemu.

Funduszowi - bo Esculap od listopada 2023 miał umowę z NFZ na realizację programu "Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży" (KOC). "Porody refundowane" - chwali się do dzisiaj na swojej stronie i na banerach, wywieszonych na budynku. Anna miała cesarkę na NFZ.

A wojewodzie, bo to on nadzoruje placówki wykonujące działalność leczniczą. Wpisuje je do rejestru, kontroluje i może wykreślić, a to oznacza, że szpital nie może dalej działać.

Dla Zarychty sprawa była pilna, bo widziała na porodówce w Esculapie kolejne pacjentki.

- Nie mogę przez to spać po nocach - przyznała w rozmowie z nami. Jako prokurator mogła zawiesić podejrzanym prawo do wykonywania zawodu i to zrobiła w przypadku dwóch lekarzy i pielęgniarki. Jednemu z lekarzy, który równocześnie jest prezesem Esculapa, nakazała dodatkowo powstrzymanie się od wszelkich czynności, związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Ale zamknąć szpital, czyli wykreślić z rejestru działalność gospodarczą przedsiębiorstwa - to może zrobić tylko wojewoda.

NFZ rozpoczął kontrolę dopiero 4 listopada i będzie ją prowadzić co najmniej do końca roku. Ale już 1 grudnia zerwał umowę z Esculapem. W trybie natychmiastowym. Z powodu zagrożenia życia i zdrowia.

Ludzie wojewody weszli do Esculapa dużo wcześniej, ale nie zadziałali tak szybko, jak NFZ.

Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Pacjentki nie mają opieki ginekologa, proszę to naprawić

Esculap kontrolowali pracownicy wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego. Zgodnie z poleceniem prokuratury sprawdzali tylko porodówkę. Kto tam pracuje, na jakiej aparaturze.

Stwierdzono, że:

  • kilkadziesiąt sprzętów medycznych nie miało aktualnych przeglądów medycznych;
  • jedna z położnych nie miała prawa do wykonywania zawodu;
  • inna pielęgniarka miała takie prawo, ale nie była zatrudniona w Esculapie, mimo to w dniu porodu Anny była na sali operacyjnej i podawała jej środki znieczulające;
  • trzech lekarzy nie umiało się wykazać dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, czwarty - umową o pracę;
  • 21 pracowników nie miało dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych;
  • dokumentacja medyczna Anny nie miała wersji elektronicznej, była nieczytelna, pełna braków i skreśleń bez adnotacji.

Esculap złamał tym samym Kodeks pracy i szereg rozporządzeń ministra zdrowia. Najpoważniejszym uchybieniem, wskazanym przez wojewodę, które stwierdziła wcześniej prokuratura, był brak ginekologa na porodówce w dniu porodu Anny.

"Podmiot kontrolowany naruszył podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii, w szczególności nie zabezpieczył obecności i ciągłego nadzoru lekarza położnika nad pacjentkami Oddziału położniczo-ginekologicznego" - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym wojewody śląskiego, które zostało upublicznione.

"Podmiot kontrolowany nie zapewnił dyżuru lekarza położnika sprawującego opiekę nad położnicami po zabiegach cięcia cesarskiego przynajmniej w dniu i w czasie nocy po wykonaniu zabiegu. Powyższe naruszyło Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: Postępowania w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych" - dodano.

Kontrolerzy zbierali dowody w Esculapie siedem dni. Ostatni raz - 24 lipca. Potem czekali na dokumenty, które wcześniej skonfiskowała prokuratora. Czekali na wyjaśnienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej, bielskiego pogotowia, które przewiozło Annę do szpitala w Cieszynie i tego cieszyńskiego szpitala, gdzie Anna umarła.

Wreszcie gdy wojewoda miał już cały materiał dowodowy, 20 listopada sporządził wystąpienie pokontrolne i tego samego dnia przekazał go Esculapowi. Powołując się na Ustawę o działalności leczniczej, wydał szpitalowi zalecenia, między innymi zapewnienia opieki ginekologa nad pacjentkami porodówki. Na wykonanie zaleceń dał mu 14 dni.

Termin minął 4 grudnia. Co dalej? Pytaliśmy o to wojewodę od 5 grudnia.

Wojewoda zamyka szpital

Szef Esculapa anestezjolog Andrzej W., jeden z dwóch podejrzanych w sprawie śmierci Anny, nie rozmawia ani z dziennikarzami, ani z prokuraturą. Ale w piśmie do NFZ niejako przyznał się do winy. Wyjaśnił, że nie zapewniał pełnej obsady dyżurowej z powodu "braków kadrowych na rynku usług, małej ilości porodów, braku płynności finansowej".

- W trakcie kontroli NFZ ustalono, że placówka nie spełnia podstawowych warunków udziału w programie KOC (Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży), dlatego już na tym etapie kontroli zdecydowaliśmy się na rozwiązanie umowy ze szpitalem w trybie natychmiastowym - wyjaśnił nam Paweł Florek, rzecznik NFZ.

Te warunki określone są w rozporządzeniach ministra zdrowia. - Na oddziale ginekologiczno-położniczym powinien dyżurować lekarz ginekolog 24 godziny na dobę - wymienia jeden z nich Florek.

Oznacza to, że Andrzej W. oszukiwał NFZ. Jak wojewoda zamierzał sprawdzić, czy odtąd ma już na porodówce ginekologa? Uwierzyłby mu na słowo? Wpadał z niezapowiedzianą kontrolą? Ryzykował zdrowiem i życiem kolejnych pacjentek?

Dyrektorka wydziału zdrowia w śląskim urzędzie wojewódzkim Małgorzata Rasała-Tomczyk odpowiedziała nam 12 grudnia.

"Podmiot nie zastosował się do wszystkich zaleceń. Doręczono kopie części dokumentów - potwierdzających wykonanie zaleceń oraz wyjaśnienie odnośnie przyczyny niewykonania pozostałych" - odpisała.

Ponieważ zalecenia nie zostały wykonane, informuje dalej dyrektorka, "organ wszczął procedurę określoną w art. 108 w powiązaniu z art. 109 ustawy, poprzedzoną wydaniem decyzji o zakazie prowadzenia działalności leczniczej w zakładzie leczniczym objętym decyzją. Ustawodawca przewidział w tym zakresie postępowanie administracyjne z wszelkimi skutkami dla stron (możliwość złożenia odwołania)".

Chodzi o zapisy Ustawy o działalności leczniczej, które mówią między innymi o wykreśleniu szpitala z rejestru z urzędu z powodu rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem czy niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych. W tych przypadkach, jak czytamy w ustawie, "wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności".

Jak długo to potrwa?

"Procedura odbywa się w terminach i trybie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Podmiot nabiera praw strony i może korzystać z przysługujących jej uprawnień włącznie z sądową kontrolą decyzji" - odpowiedziała dyrektorka.

W piątek wieczorem sprawdziliśmy status Esculapa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W rubryce "Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego" odnotowano już datę: 2025-12-12.

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Zarzuty

Według sekcji zwłok, Anna zmarła z powodu niewydolności wielonarządowej, spowodowanej atonią macicy i krwotokiem po cięciu cesarskim. Powołana przez prokuraturę biegła ginekolożka napisała w opinii, że jest związek przyczynowo-skutkowy między śmiercią kobiety a przekazaniem jej do innego szpitala.

Pani Anna zmarła po porodzie
Pani Anna zmarła po porodzie
Źródło: archiwum prywatne

W Esculapie kobieta przeszła dwie operacje: cięcia cesarskiego i usunięcia macicy. W operacjach uczestniczyli: anestezjolog i prezes szpitala Andrzej W., ginekolog Jarosław K. oraz pielęgniarka instrumentariuszka i prokurentka szpitala Alina W. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Czwartą osobą podejrzaną jest pielęgniarka Daria D., która pracowała w tragicznym dniu w Esculapie bez umowy o pracę.

Andrzej W. jako prezes szpitala podejrzany jest o to, że nie zapewnił pacjentce po cięciu cesarskim dostępu do ginekologa 24 godziny na dobę, co opóźniło rozpoznanie atonii macicy i wdrożenie prawidłowego leczenia. Jako lekarz anestezjolog podejrzany jest o to, że mimo pogarszającego się stanu zdrowia pacjentki nie przekazał jej we właściwym czasie do szpitala o wyższym poziomie referencji.

Ginekolog Jarosław K. podejrzany jest o to, że po wykonaniu cięcia cesarskiego, a potem po drugiej operacji opuścił oddział ginekologiczno-położniczy i zostawił pacjentkę bez nadzoru ginekologicznego, mimo że jako lekarz ginekolog powinien wiedzieć, że taki nadzór jest konieczny. Podejrzany jest także o to, że błędnie przeprowadził drugą operację i nie podjął żadnych działań, by przekazać pacjentkę do szpitala o wyższym poziomie referencji. Ginekolog ma także zarzut poświadczenia nieprawdy w karcie operacji.

Alina W. podejrzana jest o to, że rozpoczęła operację połogowego usunięcia macicy u pacjentki we wstrząsie bez udziału lekarza. Otworzyła jamę brzuszną pacjentki i odsysała zalegającą tam krew, zanim lekarz ginekolog przystąpił do zabiegu. - Tym samym naraziła panią Annę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - mówiła nam prokurator Anna Zarychta.

Ponadto poświadczyła nieprawdę w dokumentacji medycznej Anny: podała wcześniejszą godzinę rozpoczęcia drugiej operacji i nie podała, że brała w niej udział Daria D.

Ponieważ Daria D. nie wpisała się do protokołu operacyjnego, także stoi pod zarzutem poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej.

Wszyscy podejrzani nie przyznają się do zarzutów i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do pięciu lat więzienia. Mogą także stracić prawo do wykonywania zawodu.

Rzecznik Praw Pacjenta zareagował na doniesienia medialne i wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego naruszenia praw pacjentki w Centrum Medycznym Esculap.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Małgorzata Goślińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
SzpitalPoródProkuraturaBielsko-BiałaOchrona zdrowia
Małgorzata Goślińska
Małgorzata Goślińska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polacy w komplecie przeszli kwalifikacje. Żyła najlepszy
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Polityczna przyszłość Hołowni. "Szkoda, żeby się marnował"
Polska
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby mają wielkość fasolki. W zoo na świat przyszło pięć kangurów
WARSZAWA
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje do sobotniego konkursu w Klingenthalu (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński po zakończeniu prezydium komitetu politycznego PiS
Skończyło się prezydium PiS. Kaczyński "będzie chciał zakończyć tę dyskusję"
Polska
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
BIZNES
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
BIZNES
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
BIZNES
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki
Polska
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
WARSZAWA
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Jeanmonnot wygrała w Hochfilzen. Polki do poprawy
EUROSPORT
imageTitle
Skandynawowie zdominowali rywalizację sztafet w Davos
EUROSPORT
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak
Świat
Wypelenie zawodowe
Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta?
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "miał nadzieję", że Morawiecki się pojawi. Były premier jest na Podkarpaciu
Polska
Szymon Hołownia
Hołownia "ma plan na starość". "Komisarzem nie zostanę"
Polska
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
WARSZAWA
Hulajnogi
Dwa razy więcej wypadków, ofiar też
Bartosz Żurawicz
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
BIZNES
"Kondom Trumpa"
"Jestem OLBRZYMIIIIIII!". Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina 
Świat
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
METEO
29 min
pap_20251107_1P3 (1)
Premiera"Tusk był wściekły. Czarzasty i Kosiniak musieli go wręcz trzymać, żeby czegoś nie powiedział"
Czarno na białym
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Rzeczywistość mówi sama za siebie". Zełenski na froncie
Świat
imageTitle
Czerwona kartka w Klingenthalu. To pierwsza w historii skoków
EUROSPORT
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica