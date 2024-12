"Gdzie oni są? Epilog" to reportaż o zaginionych ukraińskich żołnierzach. Korespondent wojenny "Faktów" TVN Paweł Szot w swoim reportażu z ubiegłego roku przybliżył historie trzech bohaterskich Ukraińców. Jednym z nich był Wład. Żołnierz miał 22 lata i karabin 10 lat starszy od siebie. Jeszcze przed pełnoskalową agresją Rosji w Ukrainie nasz reporter w okopach poznał tego młodego porucznika. Kilka tygodni później kontakt się urwał. Paweł Szot dotarł do rodziców Włada, którzy szukali odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich synem. Dziś już wiadomo. Paweł po roku wrócił do rodziny Włada i pozostałych zaginionych wojskowych i dopisał ciąg dalszy tych historii.