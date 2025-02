"To problem, który wysypuje się na ulice"

Odpadów tekstylnych jest dużo, a będzie jeszcze więcej. Ubrania, koce, ręczniki, pościele czy kapelusze to od 1 stycznia 2025 roku nowy rodzaj odpadów, dlatego też od nowego roku obowiązuje nowe prawo. Tekstyliów nie można już wyrzucać do pojemników z odpadami mieszanymi jak dotychczas. Ogromna nadprodukcja i piętrzące się góry ubrań to problem nie tylko Polski. Przeciętny Europejczyk wyrzuca rocznie 11 kilogramów tekstyliów. Często na składowiska odpadów trafiają nowe, nieużywane i przez nikogo nienoszone ubrania. W segregacji wciąż popełniamy sporo błędów. Reportaż Katarzyny Skalskiej.