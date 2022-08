"Realne zagrożenie dla globalnego pokoju". Czy wybuchnie wojna o Tajwan?

Przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wystąpiła w tajwańskim parlamencie. W swoim przemówieniu określiła społeczeństwo Tajwanu jako jedno z najbardziej wolnych na świecie. Chiny z kolei potępiły wizytę amerykańskiej polityk, określając ją zagrożeniem dla pokoju i stabilności. Jacek Stawiski w "Rozmowach na szczycie" mówił, że podejście Chin do statusu Tajwanu wydawało się być przewidywalne, jednak obecnie nie wiadomo, czy prezydent Chin Xi Jinping przesunie granice, które były respektowane przez dziesięciolecia wokół Tajwanu. – Dzisiaj wojny raczej nie będzie, ale słowo dzisiaj ma wiele znaczeń, czy będzie za rok, dwa, czy za pięć lat. Polityka jednych Chin zakłada, że nie istnieje możliwość uznawania obydwu państw chińskich – dodał. Marcin Wrona podkreślił, że Stany Zjednoczone prowadziły i starają się prowadzić politykę strategicznej niejednoznaczności – przyjdą z pomocą wojskową, gdyby doszło do konfliktu Chin z Tajwanem. Zdaniem Stawiskiego o Tajwan może wybuchnąć globalna wojna, a świadomość tego mają zarówno Amerykanie, Chińczycy, Tajwańczycy i wszyscy sojusznicy Chińskiej Republiki Ludowej. – To nie są żarty, to jest realne zagrożenie dla globalnego pokoju – podkreślił dziennikarz. Na koniec Wrona dodał, że nie bez powodu mówi się, że Tajwan jest najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie.