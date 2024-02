UE przekaże 50 miliardów euro pomocy Ukrainie. "To są pokaźne pieniądze dla państwa ukraińskiego"

Unia Europejska przekaże 50 miliardów euro pomocy Ukrainie. Na szczycie UE wszystkie 27 państw głosowało za. - To są pokaźne pieniądze dla państwa Ukraińskiego (...). To jest zapewnienie funkcjonowania państwa i społeczeństwa ukraińskiego - mówił Jacek Stawiski w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO. - Gdyby nie pieniądze europejskie i amerykańskie, ta połączona kampania pomocy, to państwo ukraińskie w ogóle by nie funkcjonowało w warunkach wojny z Rosją - tłumaczył Stawiski. Wymieniał, że pomoc od UE wspomoże m.in. ukraińską służbę zdrowia, szkoły, czy nawet komunikację. - To wcale nie są mniej istotne pieniądze niż wojskowe pieniądze. One się uzupełniają - dodał. Mówił także, że UE mogła przyjąć pomoc bez głosu Wiktora Orbana. - Ale chodzi o to, żeby pokazać, że jest prawie 30 państw europejskich i są jednością - mówił Stawski. - Należy sobie życzyć, aby Amerykanie szybko się opamiętali - stwierdził. Marcin Wrona tłumaczył, że republikanie blokują pomoc w wysokości ponad 100 miliardów dolarów ze względu na trwającą kampanię prezydencką. Mieli oni postawić warunek rozwiązania kwestii imigracji na południu USA, w ramach której demokraci podjęli z republikanami negocjacje. - W to wszystko włączył się Donald Trump, który nie chce dealów w sprawie południowej granicy, i który nie chce dalszej pomocy dla Ukrainy, bo mówi, że on tę wojnę zakończy w ciągu 24 godzin - mówił Wrona.