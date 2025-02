Czy Stany Zjednoczone przejmą Strefę Gazy? "To igranie z poważnym dramatem ludzi"

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe przejąć kontrolę nad Strefą Gazy i doprowadzić do odbudowy prowincji tak, aby zmieniła się w kwitnącą enklawę. - To jest kompletna fantazja niemająca nic wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywistość w Strefie Gazy jest tragiczna i trzeba znaleźć rozwiązanie, ale to, co powiedział Trump, do tego rozwiązania nie prowadzi - komentował doktor Maciej Kozłowski (były ambasador RP w Izraelu) w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. Dodał, że "słowa rzucone tak sobie przez Trumpa mogą oznaczać śmierć izraelskich zakładników". - To igranie z poważnym dramatem ludzi - podkreślił Kozłowski. Stwierdził, że "sposób prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa to jest wrzucenie odbezpieczonego granatu do sali pełnej ludzi i czekanie, co się wydarzy".