"Przeoczone diagnozy". Czterysta tysięcy osób, połowa o tym nie wie

TYLKO W TVN24 GO | Ciche, spokojne, zamknięte w sobie i swoim świecie. Często takie zachowanie dziewczynek nie budzi niepokoju. Według lekarzy to mogą być objawy autyzmu. Trudniej go zdiagnozować właśnie u dziewczynek. W Polsce żyje czterysta tysięcy osób ze spektrum autyzmu. Połowa o tym nie wie. – Dziewczynki w spektrum były dotąd diagnozowane w wieku wręcz dorosłym – ocenił Jakub Owczarek, psycholog Fundacji JiM. – Każdy człowiek jest inny i każda osoba ze spektrum autyzmu jest inna. Natomiast szczególnie u kobiet te objawy mogą być przez diagnostów przeoczone. Wiele kobiet jest socjalizowanych przez społeczeństwo do tego, żeby te objawy maskować – stwierdził Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM. Materiał Marka Nowickiego.