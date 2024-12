Blisko lotnisko

To nie zagraniczny inwestor, jak planował rząd Prawa i Sprawiedliwości, a Polskie Porty Lotnicze i CPK zbudują nowe lotnisko w Baranowie - ogłosił tuż przed świętami minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ma powstać do 2032 roku i będzie nieco mniejsze, niż to, którego budowę zapowiadali politycy Zjednoczonej Prawicy. Pomimo licznych kontrowersji wokół tej inwestycji, ostatnie decyzje rządu kończą dyskusję, czy CPK powstanie. Otwierają nową - o przyszłości pozostałych lotnisk na Mazowszu i nie tylko. I o tym Ewelina Kwiatkowska rozmawiała z ekspertami rynku lotniczego.