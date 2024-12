Bez hamulców

Ponad 320 tysięcy - tylu kierowców miało w 2023 roku orzeczony w Polsce zakaz prowadzenia pojazdów. Wśród nich jest wielu recydywistów, a rekordzista uzbierał - uwaga - 34 zakazy! Łukaszowi Ż., który oskarżany jest przez prokuraturę o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej, sądy zakazywały prowadzenia pojazdów pięciokrotnie. I to właśnie po takich głośnych tragediach powraca pytanie, jak i dlaczego ludzie, którzy nie powinni wsiadać do samochodu, cały czas pozostają bezkarni? O tym, jak działa lub raczej nie działa w Polsce system egzekwowania zakazów i w jaki sposób powinno się go zmienić, reporterka "Czarno na białym" Małgorzata Prochal rozmawiała z tymi, którzy w swojej pracy z przestępcami za kierownicą spotykają się na co dzień.