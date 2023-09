"Ojciec chrzestny" - tak pół żartem, pół serio o Przemysławie Wiplerze mówią rozmówcy Artura Warcholińskiego. Bo to właśnie kandydat Konfederacji na posła stać ma za błyskotliwą karierą Sławomira Mentzena. Jego rola, jak wynika z reportażu "Czarno na białym", nie ogranicza się jedynie do bycia politycznym promotorem. Ma być też łącznikiem pomiędzy środowiskami Konfederacji i PiS, który główną rolę być może odegra dopiero po wyborach. To sprawa niedalekiej przyszłości, ale w przypadku Wiplera nie mniej ważna jak przyszłość jest przeszłość. Do polityki wraca po prawie ośmiu latach. Jego karierę przerwały: słynna bójka z policją na warszawskiej ulicy Mazowieckiej i oskarżenie o defraudację pieniędzy z prowadzonej przez siebie fundacji. W tej ostatniej sprawie toczy się jeszcze proces. I choć Wipler przez ostatnie lata nie pełnił żadnych oficjalnych politycznych funkcji, z polityką, a przede wszystkim z politykami, kontaktów nie zerwał.