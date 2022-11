Do spółki z PiS. Para-kampania

Czy to przypadek, gdy 22 wysoko postawionych menedżerów pracujących dla Orlenu wpłaca jednego dnia równe, identyczne kwoty na kampanię wyborczą dwóch kandydatek PiS? Taka zbieżność miała miejsce w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. A obdarowanymi tego samego dnia, tymi samymi kwotami od menedżerów zależnej od rządu spółki, były startujące w wyborach była premier Beata Szydło i była rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Nasi reporterzy, po przeanalizowaniu wyciągu z konta funduszu wyborczego PiS, ustalili, że znaczną część kampanii wyborczej kandydatów PiS do europarlamentu sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych. Jak to się ma do zasady równości wyborów? Jak wpłacający i obdarowani tłumaczą konflikt interesów? Tropem nie tylko tych pytań podążyli Grzegorz Łakomski z portalu tvn24.pl i Dariusz Kubik z "Czarno na białym".