"Na samej gotówce rynek długo nie pociągnie". Kiedy zaczną spadać ceny mieszkań?

W minionych dniach Polacy dowiedzieli się o zakupie obligacji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Czy w obligacje warto inwestować i czy może się tym zająć każdy? - Całe piękno inwestowania w obligacje polega na tym, że tak naprawdę nie trzeba blokować pieniędzy na tak długi okres. Obligacje w każdej chwili można odsprzedać rządowi – stwierdził Maciej Samcik, dziennikarz bloga Subiektywnie o finansach. – Znam takich ludzi, którzy doszli do wniosku, że obligacje skarbowe to jest najlepszy plan systematycznego oszczędzania – przyznał. Zdaniem Samcika "w zasadzie są to pieniądze, które w każdej chwili można wyjąć i które są wysoko oprocentowane".

O rynku nieruchomości Jan Niedziałek rozmawiał z Tomasz Narkunem, analitykiem i inwestorem. – Na rynku wtórnym obserwujemy zalążki spadku cen mieszkań, szczególnie dużych, powyżej 60 metrów – zauważył gość "Byka i Niedźwiedzia". Zdaniem eksperta rynek nieruchomości może się nie utrzymać. Wskazał moment, w którym mogą nastąpić spadki cen mieszkań. Specjalista komentował również pomysł pomocy kredytobiorcom. Według Narkuna "banki prędzej czy później zrekompensują sobie wakacje kredytowe".